Экс-защитник Милана Алессандро Костакурта считает легендарного бразильца Роналдо самым опасным форвардом.
Алессандро Костакурта (справа) против Роналдо, фото twitter.com/90sfootball
27 марта 2020, 21:10
Бывший одноклубник Андрея Шевченко по Милану Алессандро Костакурта назвал Роналдо самым опасным соперником, против которого ему приходилось играть.
"Роналдо не производил какого-то особого впечатления, но то, что он творил на поле, не поддается пониманию, – цитирует экс-защитника Милана Sport Mediaset. – Он просто издевался над нами, причем ему было весело, когда мы были беспомощны. Спросите любого из самых сильных защитников тех времен — Мальдини, Несту, Каннаваро, Феррару, и каждый скажет то же самое".
"Сейчас в футболе невероятные скорости, но я уверен, что Феномено чувствовал бы себя как рыба в воде, если бы оказался в нынешнем времени".
53-летний Костакурта всю свою карьеру, за исключением аренды на сезон в Монцу (30 матчей во всех турнирах, 0 голов), провел в Милане (663, 3).
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