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Экс-защитник Милана Алессандро Костакурта считает легендарного бразильца Роналдо самым опасным форвардом.

Бывший одноклубник Андрея Шевченко по Милану Алессандро Костакурта назвал Роналдо самым опасным соперником, против которого ему приходилось играть.

"Роналдо не производил какого-то особого впечатления, но то, что он творил на поле, не поддается пониманию, – цитирует экс-защитника Милана Sport Mediaset. – Он просто издевался над нами, причем ему было весело, когда мы были беспомощны. Спросите любого из самых сильных защитников тех времен — Мальдини, Несту, Каннаваро, Феррару, и каждый скажет то же самое".

"Сейчас в футболе невероятные скорости, но я уверен, что Феномено чувствовал бы себя как рыба в воде, если бы оказался в нынешнем времени".

53-летний Костакурта всю свою карьеру, за исключением аренды на сезон в Монцу (30 матчей во всех турнирах, 0 голов), провел в Милане (663, 3).

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