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Наши турниры набирают обороты.

Всем привет! Закончилась жеребьевка на первый турнир по FIFA20 среди пользователей сайта Football.ua. В первом турнире серии на консоле Playstation примет участие 423 игрока!

Учитывая большое количество желающих, мы решили первые этапы турнира сделать отборочными – плей-офф на вылет, пока не останется в турнире приятное и удобное количество для проведения турнира по сетке Лиги чемпионов (с групповым этапом).

Поэтому для удобства мы вас разделили на две Зоны – А И Б, которые будут иметь свои отдельные сетки турнира.

Регламент турнира – с каждым соперником следует сыграть 2 матча, по итогам которых определится победитель (в случае двух ничьих — следует сыграть серию пенальти, выездные голы учитываются, как и в настоящем футболе, в случае, если встречи завершатся зеркально 1:3, 1:3, в третьем матче нужно сыграть только серию пенальти.)

На проведение 3,4 и 5 раунда турнира отведено время до 23.59, 1 апреля. После чего матчи будут считаться сыгранными. В случае неявки соперника на игру засчитывается техническое поражение, в случае неявки обоих соперников — пара снимается с турнира. Но матчи следующих стадий в случае определения своего соперника ранее можно играть заранее.

После того как вы сыграли матч, чтобы избежать возможных махинаций среди недобросовестных участников, вам нужно сделать скриншот со счетом или фотографию на смартфон для подтверждения результата. Фото с краткой информацией следует выслать на почту y.marianko@gmail.com.



Пример сообщения:

№Пары в сетке. Зона А или Б. Соперник 1 — Соперник 2 — счет первого матча, счет второго матча



После чего мы внесем информацию в нашу турнирную сетку.

Основные выкладки из регламента:

— обычный режим игры по сети, не Ultimate Team,

— длительность тайма: 6 минут,

— скорость игры: нормальная,

— составы: online,

На данном этапе ограничений по выбору команд не предусмотрено – можете играть любой командой, доступной в режиме онлайн матчей (не ultimate team).

Связь с соперником можно установить, найдя в документе по никнейму данные соперника.

Если не получится принять участие по каким-то причинам – не расстраивайтесь, мы будем ждать вас на следующих наших турнирах.

ВАЖНО: для игры онлайн нужна подписка PlayStation+ на PS 4 и Xbox live на XboxOne.

Также для удобства коммуникации мы создадим чат в Телеграм. Его мы будем использовать и во время проведения следующих турниров серии. В спорных ситуациях обращайтесь к арбитру турнира на почту y.marianko@gmail.com.

ГРУППА А

ГРУППА Б