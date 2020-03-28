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Наши турниры набирают обороты.

Всем привет! Закончилась жеребьевка на первый турнир по FIFA20 среди пользователей сайта Football.ua. В первом турнире серии на консоле Xbox примет участие 60 игроков!

Все участники будут поделены на 14 групп по 4 команды в каждой группе. В следующий раунд выходят по две лучших команды из каждой группы, а также 4 лучшие команды, которые заняли 3 место. Если будет равенство по очкам, тогда будут браться во внимание разница забитых и пропущенных мячей. Если и в этом случае нельзя будет определить 4 лучшие команды, занявших 3 место, будет назначен плей-офф.

Регламент турнира – с каждым соперником следует сыграть 2 матча.

После того как вы сыграли матч, чтобы избежать возможных махинаций среди недобросовестных участников, вам нужно сделать скриншот со счетом или фотографию на смартфон для подтверждения результата. Фото с краткой информацией следует выслать на почту y.marianko@gmail.com

Пример сообщения:

Соперник 1 — Соперник 2 — счет первого матча, счет второго матча

ФОТО

После чего мы внесем информацию в нашу турнирную сетку.

Основные выкладки из регламента:

— обычный режим игры по сети, не Ultimate Team,

— длительность тайма: 6 минут,

— скорость игры: нормальная,

— составы: online,

На данном этапе ограничений по выбору команд не предусмотрено – можете играть любой командой, доступной в режиме онлайн матчей (не ultimate team).

Связь с соперником можно установить, найдя в документе по никнейму данные соперника.

На проведение групповой стадии турнира отведено время до 23.59, 1 апреля. После чего матчи будут считаться сыгранными. В случае неявки соперника на игру засчитывается техническое поражение, в случае неявки обоих соперников — пара снимается с турнира. Но матчи следующих стадий в случае определения своего соперника ранее можно играть заранее.

Если не получится принять участие по каким-то причинам – не расстраивайтесь, мы будем ждать вас на следующих наших турнирах.

ВАЖНО: для игры онлайн нужна подписка PlayStation+ на PS 4 и Xbox live на XboxOne.

Также для удобства коммуникации мы создадим чат в телеграмм. Его мы будем использовать и во время проведения следующих турниров серии. В спорных ситуациях обращайтесь к арбитру турнира на почту y.marianko@gmail.com.