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Завершился поединок второго тура чемпионата Беларуси.

В рамках второго тура чемпионата Беларуси Динамо-Брест минимально на выезде отпраздновало победу над Слуцком.

Слуцк — Динамо-Брест 0:1

Голы: Милевский, 19

Отметим, что в стартовом составе гостей играли два украинских футболиста — полузащитник Александр Нойок и форвард Артем Милевский, который и забил решающий гол.

Ранее сообщалось, что УЕФА давит на Федерацию футбола Беларуси по поводу остановки чемпионата из-за пандемии коронавируса в Европе.