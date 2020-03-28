Завершился поединок второго тура чемпионата Беларуси.
Артем Милевский, фото Динамо-Брест
28 марта 2020, 13:54
В рамках второго тура чемпионата Беларуси Динамо-Брест минимально на выезде отпраздновало победу над Слуцком.
Слуцк — Динамо-Брест 0:1
Голы: Милевский, 19
Отметим, что в стартовом составе гостей играли два украинских футболиста — полузащитник Александр Нойок и форвард Артем Милевский, который и забил решающий гол.
Ранее сообщалось, что УЕФА давит на Федерацию футбола Беларуси по поводу остановки чемпионата из-за пандемии коронавируса в Европе.