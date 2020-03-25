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    25 марта 2020, 21:08

    УЕФА давит на Белорусскую федерацию футбола по поводу остановки чемпионата

    На предстоящих выходных состоится второй тур Высшей лиги Беларуси с болельщиками на трибунах.

    Андрей Ферапонтов, фото ФК Рух
    Андрей Ферапонтов, фото ФК Рух 25 марта 2020, 21:08

    Тренер брестского Руха Андрей Ферапонтов поделился своими мыслями, почему чемпионат Беларуси остается единственным в Европе, который не прервали в связи с пандемией коронавируса на континенте.

    "Существует много причин, почему в Беларуси до сих пор не остановили чемпионат. Одна из них — политическая воля спортивных чиновников. В данный момент белорусский чемпионат начал транслироваться на многих популярных спортивных телеканалах соседних стран в России, Украине (Спорт-1). Это тоже дает повод продолжать проводить игры. В связи с этим к турниру приковано повышенное внимание, букмекерам надо на чем-то зарабатывать, и они дополнительно освещают и анонсируют игры чемпионата Беларуси. В общем, данная ситуация популяризирует белорусский футбол", — цитирует специалиста Sport.kz.

    Также тренер рассказал, что на данном этапе белорусы сталкиваются с давлением со стороны медиа и европейских футбольных властей.

    "Федерация футбола и Министерство спорта сталкиваются с большим давлением со стороны УЕФА, Федераций футбола других стран, общественным мнением. Медики тоже бьют тревогу. Второй тур чемпионата состоится (27-29 марта), — это нам объявили после состоявшегося в Министерстве спорта, которое состоялось во вторник. Как будет развиваться ситуация дальше — посмотрим".

    Напомним, на прошедших выходных первый тур чемпионата Беларуси собрал на трибунах 9,5 тыс зрителей.

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