УЕФА давит на Белорусскую федерацию футбола по поводу остановки чемпионата

Другое

На предстоящих выходных состоится второй тур Высшей лиги Беларуси с болельщиками на трибунах.

Тренер брестского Руха Андрей Ферапонтов поделился своими мыслями, почему чемпионат Беларуси остается единственным в Европе, который не прервали в связи с пандемией коронавируса на континенте.

"Существует много причин, почему в Беларуси до сих пор не остановили чемпионат. Одна из них — политическая воля спортивных чиновников. В данный момент белорусский чемпионат начал транслироваться на многих популярных спортивных телеканалах соседних стран в России, Украине (Спорт-1). Это тоже дает повод продолжать проводить игры. В связи с этим к турниру приковано повышенное внимание, букмекерам надо на чем-то зарабатывать, и они дополнительно освещают и анонсируют игры чемпионата Беларуси. В общем, данная ситуация популяризирует белорусский футбол", — цитирует специалиста Sport.kz.

Также тренер рассказал, что на данном этапе белорусы сталкиваются с давлением со стороны медиа и европейских футбольных властей.

"Федерация футбола и Министерство спорта сталкиваются с большим давлением со стороны УЕФА, Федераций футбола других стран, общественным мнением. Медики тоже бьют тревогу. Второй тур чемпионата состоится (27-29 марта), — это нам объявили после состоявшегося в Министерстве спорта, которое состоялось во вторник. Как будет развиваться ситуация дальше — посмотрим".

Напомним, на прошедших выходных первый тур чемпионата Беларуси собрал на трибунах 9,5 тыс зрителей.