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Самым дорогим ныне является форвард Роман Яремчук.

Авторитетный портал Transfermarkt вслед за чемпионатом Беларуси обновил стоимости игроков бельгийской Лиги Жупиле, в которой выступает шесть украинцев.

Самым дорогим продолжает оставаться нападающий Гента Роман Яремчук с ценником в 12 млн евро. Такой показатель ставит Романа на седьмую строчку самых дорогих футболистов чемпионата Бельгии.

Следующим по списку среди украинцев идет левый фулбек Брюгге Эдуард Соболь, чья стоимость поднялась с 2,5 млн евро до 4 млн.

Также изменилась стоимость защитника Гента Игоря Пластуна. С 2,5 млн евро он подорожал до 3 млн, таким образом имеет одинаковый ценник со своим одноклубником Романом Безусом.

Закрывают список украинских футболистов в Лиге Жупиле два игрока Кортрейка: арендованный у Андерлехта Евгений Макаренко (1 млн евро) и Андрей Бацула (600 тыс евро). Оба игрока сохранили свою прежнюю цену.

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