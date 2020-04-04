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Клуб из Бреста потерпел неудачу в домашнем поединке.

Как известно, чемпионат в Беларуси продолжается, несмотря на то, что практически все лиги приостановили турнир.

В третьем туре Динамо Брест принимал Славию Мозырь. В стартовом составе хозяев вышел Артем Милевский. Что касается Александра Нойока, то он вышел на поле на 78-й минуте игры. Евгений Хачериди всю игру просидел на скамейке для запасных.

Динамо Брест уступил гостям, пропустив два гола, а единственный мяч в составе хозяев пришел благодаря автоголу.

Динамо Брест – Славия Мозырь 1:2

Голы: Тимонюк, 85 (автогол) – Чухлей, 64 (с пенальти), Котляров, 77.

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