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Football.ua рассказывает о десятке самых необычных профессий, которые были в жизни у профессиональных футболистов.

Как часто некоторые юноши слышат от своих родителей, что "футбол не на всю жизнь", намекая на то, что им следует развиваться и в других направлениях. И это верно. Сегодня мы решили составить список футболистов, которые подтверждают эту истину.

Нижеприведенные игроки точно живут не футболом единым, выбирая для себя разные профессии после окончания карьеры.

Бен Берджесс. Учитель

Бывший нападающий Блэкпула и Халл Сити в 31 год покинул Транмер Роверс, чтобы стать учителем. Берджесс решил, что профессия футболиста во многом переоцененная, а труд учителей недооцененный.

Тем не менее Берджесс после смены профессии не стал отрицать того, что играя в футбол, он получал истинное удовольствие.

"Ничто не сравнится с забитым голом. Но воспитание детей превыше всего", — заявил Берджесс.

Тим Визе. Рестлер

Экс-голкипер имеет в своем активе шесть матчей за сборную Германии, а на клубном уровне выступал за Кайзерслаутерн, Вердер, и Хоффенхайм. Тем не менее сейчас его практически тяжело узнать, после того как он подписал контракт с компанией WWE.

15 ноября 2014 года он впервые вышел на ринг для фотосессии, заявив о своих амбициях в этом спорте. В 2016-м Визе дебютировал на ринге и победил.

Арьян де Зеув. Детектив

Когда то экс-защитник был известен тем, что обещал отомстить Эль-Хаджи Диуфу за плевок в свою сторону. Сейчас же он известен тем, что сажает людей за решетку.

Де Зеув как-то даже рассказывал, что однажды футбольный опыт ему помог в новой профессии. Он гнался за подозреваемым и тот далеко не убежал. Теперь Арьян защищает правопорядок в родной стране, а еще стал игроком сборной Нидерландов по футболу среди полицейских. Также Де Зеув подумывал пойти учиться на врача, но карьеру в полиции сделать быстрее и проще.

Папис Сиссе. Водитель скорой помощи

По сравнению с вышеупомянутыми экс-футболистами, Папис Сиссе имел другую от футбола профессию еще до профессиональной карьеры. Сенегальцу было 15 лет, когда он понял, что зарабатывание денег важнее учебы.

"Я видел, как люди умирали, когда мне было 15 лет. Я был водителем на машине скорой помощи", — заявил Сиссе в 2013-м.

"Иногда я давал деньги родителям. Это было очень трудно для меня, потому что я был молод. Впервые я увидел как кто-то умирает — на своей работе. Позже я долго плакал".

Найджел де Йонг. Владелец автосалона

Все мы знаем о любви успешных футболистов к дорогим автомобилям. Найджел де Йонг перевел эту любовь в коммерческую сферу и начал на этом зарабатывать. Салон называется Continental Cars, продают Bentley Continental GT и GTCs, Wiesmann, Maserati, Ferrari F430.

Среди этой красоты можно отыскать доступный вариант с пробегом. Например, за легендарную красную Ferrari Testarossa 1986 года выпуска с пробегом всего 53 тысячи км с вас возьмут 119 тысяч евро.

Крейг Нун. Кровельщик

Вингер Мельбурн Сити однажды клал плитку дома у Стивена Джеррарда за пять лет до того, как встретился с капитаном Ливерпуля в АПЛ. Это довольно забавный поворот событий.

"Я работал в тренажерном зале и в комнате у Стивена Джеррарда. Это был большой ремонт его дома", — признался Нун, когда подписывал контракт с Кардифф Сити в 2012-м.

Эрик Кантона и Винни Джонс. Актеры

Об этих двух вы наверняка и сами знаете прекрасно. Кантона и Джонс были знаменитостями еще когда играли в футбол. Впрочем, скорее всего, именно футбольное прошлое помогло им добиться успехов на кинематографическом поприще.

И если Кантона снимался лишь в 18 полнометражных фильмах, не получив ни единой награды за это, то Винни Джонс более успешен в этом деле. В его портфолио имеется более 60 ролей в различных фильмах и сериалах. Также Джонс удостаивался различных наград за свою актерскую игру.

Гуннар Нордаль. Экскурсовод

Легендарный игрок Милана 1950-х Гуннар Нордаль после завершения звездной карьеры безуспешно пытался стать главным тренером – получалось не очень. Поэтому на закате жизни Нордаль возглавлял группы шведских туристов, которые летали в Италию. Экскурсовод был популярным, ведь он мог травить футбольные байки, а все на полуострове знали его и обожали. Кстати, именно в одной из таких поездок в бассейне отеля Нордаля настиг смертельный инфаркт.

Мэт Митчел-Кинг. Двойник Рио Фердинанда

И такое бывает. О таком футболисте как Митчеле-Кинге, наверняка, вы слышите впервые. Да и он сами вряд ли может гордиться своими выступлениями. Всю свою карьеру он провел в низших дивизионах Англии, но все же сумел прославиться благодаря схожести с Рио Фердинандом. Несколько раз он выступал в качестве двойника Рио, снимаясь в рекламе Nike, когда сам Фердинанд был занят.

"Да, я не так уже и похож на Рио, но меня снимали издалека. Эта съемка была очень длинной, а потому Фердинанд не мог на ней присутствовать 12 часов подряд", — рассказывал Мэт.

Хакан Шукюр. Таксист

Победитель Кубка УЕФА, призер чемпионата мира и лучший снайпер в истории сборной Турции продает книги и работает водителем Uber в Вашингтоне. Раньше Хакан пытался зарабатывать, открыв кофейню с пекарней, но о бизнесе в Сан-Франциско прознали в Стамбуле и начали подсылать ходоков с завуалированными угрозами.

Такая судьба у него сложилась из-за своей политической позиции против действующей власти Турции. Хакана обвиняют в причастности к попытке военного переворота.