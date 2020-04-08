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Бывший футболист не справился с управлением.

Экс-игрок сборной Норвегии Йон-Арне Риизе вместе со своей 19-летней дочерью госпитализирован в больницу после дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает Dagbladet.

Авария произошла во вторник вечером. Риизе направлялся со своей дочерью в норвежский город Олесунн на своем автомобиле и потерял управление.

По информации источника, Йон-Арне и его дочь Ариана не сильно пострадали и оставались в сознании, когда их госпитализировали медики.

Риизе известен в первую очередь по выступлениям за Ливерпуль, с которым выигрывал Лигу чемпионов. Также бывший защитник выступал за Рому, Фулхэм, Монако, кипрский АПОЭЛ, норвежский Олесунн, а также за индийские клубы Одиша и Ченнайин.

Профессиональную карьеру Риизе завершил в 2018-м. В январе он стал спортивным директором мальтийского клуба.

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