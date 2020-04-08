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Брестское Динамо разыграет путевку в финал турнира с солигорским Шахтером.

В полуфинале Кубка Беларуси брестское Динамо примет на своем поле солигорский Шахтер, главным тренером которого является украинский специалист Юрий Вернидуб.

В стартовом составе хозяев сыграют сразу три украинца, среди которых Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди. Для последнего этот матч станет дебютным в официальных поединках за Динамо-Брест.

Напомним, матч Динамо-Брест — Шахтер Солигорск состоится 8-го апреля в 19:30 по киевскому времени.

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