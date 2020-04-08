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Автором одного из голов Динамо стал украинец Александр Нойок.

В рамках первого полуфинального матча брестское Динамо принимало на своем поле солигорский Шахтер.

Для болельщиков из Украины данное противостояние было интересно по нескольким причинам. Во-первых, за Динамо выступают ряд украинских футболистов. Во-вторых, Шахтер возглавляет украинский специалист Юрий Вернидуб.

Что касается самого матча, то уверенную победу со счетом 2:0 добыли футболисты Динамо-Брест. Сперва Александр Нойок уже на 6-й минуте вывел свою команду вперед, а спустя короткий промежуток времени гол Павла Савицкого после передачи Артема Милевского уставил окончательный счет встречи.

Динамо-Брест — Шахтер Солигорск 2:0

Голы: Нойок, 6, Савицкий, 13.

Динамо-Брест: Игнатович, Кики, Быков, Милевский (к) (Кривец, 66), Нойок, Витус, Хачериди, Лаптев (Печенин, 76), Гордейчук (Садовский, 90), Юзепчук, Савицкий.

Шахтер Солигорск: Чесновский, Бурко, Бегунов, Политевич, Матвейчик (к), Кендыш, Подстрелов, Селява, Иванович (Шиндагоридзе, 63), Лисакович (Лулаку, 66), Бодул (Диасамидзе, 46).

Предупреждения: Нойок — Лисакович

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