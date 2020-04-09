Другое

Представляем вашему вниманию видеообзор игры Кубка Беларуси.

Солигорский Шахтер во главе с Юрием Вернидубом в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси уступил Динамо-Брест, за которое сыграли украинцы Евгений Хачериди, Александр Нойок и Артем Милевский – 0:2.

Динамо-Брест — Шахтер Солигорск 2:0

Голы: Нойок, 6, Савицкий, 13.

Динамо-Брест: Игнатович, Кики, Быков, Милевский (к) (Кривец, 66), Нойок, Витус, Хачериди, Лаптев (Печенин, 76), Гордейчук (Садовский, 90), Юзепчук, Савицкий.

Шахтер Солигорск: Чесновский, Бурко, Бегунов, Политевич, Матвейчик (к), Кендыш, Подстрелов, Селява, Иванович (Шиндагоридзе, 63), Лисакович (Лулаку, 66), Бодул (Диасамидзе, 46).

Предупреждения: Нойок — Лисакович

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.