Другое

Представляем вашему вниманию видеообзор первой полуфинальной игры Кубка Беларуси между Славией Мозырь и БАТЭ.

Славия из Мозыря в первом матче обыграла борисовский БАТЭ – 1:0. Единственный мяч во встрече на 11-й минуте забил украинский защитник Юрий Пантя.

Уроженец Черновцов Пантя начинал карьеру в румынском Нистру из Отачи, затем выступал за Буковину, а с 2015 по 2018 год играл в чемпионате оккупированного Крыма за Бахчисарай и Крымтеплицу. Ряды Славии Юрий пополнил в 2019 году.

Ответный матч между БАТЭ и Славией запланирован на 29-е апреля.

Во втором полуфинале Кубка Беларуси Динамо-Брест с Милевским, Хачериди и Нойоком обыграло возглавляемый Юрием Вернидубом солигорский Шахтер – 2:0.