Игорь Харатин сообщил, что в Венгрии пока не знают, когда возобновится сезон. 

"Очень тяжело сейчас сказать, когда в Венгрии возобновиться сезон. Мы тренируемся и ждем каких-то новостей, так как очень хотим завершить этот чемпионат".

"Как я слышал, через три недели будет собрание клубов, где и будут решать, как лучше сделать. Но сейчас тяжело что-то сказать", — сказал Игорь Харатин в эфире канала Футбол 1

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Венгрии хочет заиграть Харатина

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