Другое

Полузащитник Фенернцвароша — о возобновлении чемпионата Венгрии.

Игорь Харатин сообщил, что в Венгрии пока не знают, когда возобновится сезон.

"Очень тяжело сейчас сказать, когда в Венгрии возобновиться сезон. Мы тренируемся и ждем каких-то новостей, так как очень хотим завершить этот чемпионат".

"Как я слышал, через три недели будет собрание клубов, где и будут решать, как лучше сделать. Но сейчас тяжело что-то сказать", — сказал Игорь Харатин в эфире канала Футбол 1.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Венгрии хочет заиграть Харатина.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.