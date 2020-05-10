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Football.ua рассказывает об игроках, которые не только отправились на заработки в Поднебесную, но и смогли заявить о себе.

Бразильский полузащитник Оскар перешел в Шанхай СИПГ три года назад за 52 миллиона фунтов, когда ему было всего 25 лет. Несмотря на то, что в первой половине сезона хавбек достаточно редко появлялся на футбольном поле, выступая за Челси, это не помешало лондонскому клубу установить на него серьезный ценник, что значительно уменьшило количество предложений от европейских грандов.Оскар вполне мог побороться за место в безжалостной, в то время, команде Антонио Конте, но он выбрал совсем иной путь – отправиться за многомиллионным контрактом в Китай.

Таких футболистов, как Оскар, в футбольном мире принято называть "убийцами карьеры", ведь существует множество случаев, когда ранее качественные игроки пропадали с наших радаров после переезда в Поднебесную. Мы, в свою очередь, представляем вашему вниманию семь футболистов, которые сделали правильный выбор, решив перейти в клуб из Китая.

Ренато Аугусто

Из Коринтианса в Бэйцзин Гоань за 6,8 млн фунтов

После нестабильного и, в большей мере, неудачного четырехлетнего пребывания в леверкузеском Байере, бывший полузащитник Фламенго Ренато Аугусто вернулся в Бразилию в 2012 году, чтобы подписать контракт с Коринтиансом. Там он играл до января 2016 года, после чего совершил переезд в китайскую столицу Пекин.

Как ни странно, решение бразильца оказалось более чем оправданным. Аугусто провел 12 поединков за сборную Бразилии, тогда как до периода в Китае на его счету было всего 3 матча за Селесао. Вдобавок, полузащитник стал лучшим игроком после триумфа его национальной команды на Олимпиаде-2016.

Ренато Аугусто даже забил на чемпионате мира в 2018 году, но это стало лишь утешительным "призом" для футболиста в связи с вылетом Бразилии на четвертьфинальной стадии от Бельгии.

Паулиньо

Из Тоттенхэма в Гуанчжоу Эвергранд за 11,9 млн фунтов

Из всех представителей данного списка вам, скорее всего, наиболее известна история Паулиньо. Бразилец должен был стать ключевым игроком Тоттенхэма на многие годы вперед, когда клуб из северного Лондона не пожалел на его покупку 17 миллионов фунтов в 2013 году. Этот ценник мало кого удивил, ведь Паулиньо, незадолго до переезда в Англию, поднял над своей головой Кубок Либертадорес в составе Коринтианса и Кубок Конфедераций со сборной Бразилии.

К огромному сожалению, переезд талантливого хавбека на Уайт Харт Лейн оказался весьма провальным. Легионер потерял свое место в старте Селесао, проведя всего три матча в английской Премьер-лиге в последнем сезоне за Тоттенхэм. Уход Паулиньо не заставил себя долго ждать и расценивался в качестве лучшего варианта развития событий для обеих сторон.

Перейдя в Гуанчжоу Эвергранд, бразилец вновь набрал форму, вернул себе место в национальной сборной и заработал серьезный скачок в карьере – трансфер в Барселону, где выиграл Ла Лигу и Кубок Испании, прежде чем спустя сезон вновь вернуться в Китай.

Одион Игало

Из Уотфорда в Чаньчунь Ятай за 20 млн фунтов

Одион Игало был одним из главных звезд АПЛ в кампании-2015/16 после того, как он забил 14 голов в своих дебютных 23 матчах. Успешные выступления нигерийца породили множество слухов в прессе, которые связывали форварда с крупным переходом в Манчестер Юнайтед. Тем не менее, крайне катастрофический 2016 год, когда Игало лишь дважды отличился в 32 выступлениях Премьер-лиги, означал лишь то, что интерес европейских клубов значительно иссяк.

Потеряв свое место в стартовом составе Уотфорда, Игало воспользовался шансом и переехал в Китай в январе 2017 года, пытаясь реанимировать свою карьеру. Можно с уверенностью сказать, что у нигерийского нападающего это успешно получилось. Он забил 46 голов в 74 играх за Чаньчунь Ятай, а в январе 2020 года весьма неожиданно перешел на правах аренды за Манчестер Юнайтед, где забил во всех трех поединках в стартовом составе.

Эран Захави

Из Маккаби Тель-Авив в Гуанчжоу Фули за 6,14 млн фунтов

Эран Захави — самый успешный израильский футболист своего поколения, но его разочаровывающий 18-месячный период в Серии А с Палермо бросил тень на его репутацию в Европе.

Впечатляющий рекорд голов в Маккаби Тель-Авив (113 голов в 148 матчах от атакующего полузащитника) не убедил европейские клубы в целесообразности подписания Захави, поэтому дальнейший путь футболиста был проложен в Китай.

Став игроком Гуанчжоу Фули в 2016 году, Захави заработал себе статус одного из лучших исполнителей китайской Суперлиги. Израильтянин забил невероятные 99 голов в 110 играх, 29 из которых пришлись на сезон-2019 и сделали Эрана Захави лучшим бомбардиром той кампании.

Стефан Мбиа

Из Трабзонспора в Хэбэй Чайна Форчун за 5,1 млн фунтов

Ужасный период в КПР, который поставил под сомнение профессионализм Стефана Мбиа, привел к его переезду в Севилью, где, справедливости ради, камерунец показал себя намного лучше и помог испанскому клубу выиграть Лигу Европы.

Вскоре, после триумфа на европейской арене, Мбиа решил присоединиться к турецкому Трабзонсору, что стало большой ошибкой со стороны полузащитника и повлекло за собой переход в Хэбэй Чайна Форчун.

Казалось бы, карьера Мбиа стремительно пошла по наклонной лестнице, и переезд в Китай связан только с желанием футболиста заработать себе на безбедную старость. Порой все прогнозы стоит отложить в сторону, ведь камерунец стал, наверное, лучшим опорным хавбеком китайского дивизиона и заслужил возвращение в Европу.

Впрочем, в Тулузе у Мбиа также не получилось, поэтому он снова вернулся в Китай: сначала в Ухань Чжоэр, а немного позже в Шанхай Шеньхуа.

Дарио Конка

Из Флуминенсе в Гуанчжоу Эвергранд за 7 млн фунтов

Дарио Конка, чрезвычайно одаренный аргентинский плеймейкер, сделавший себе имя в Бразилии благодаря выступлениям за Флуминенсе, попал в заголовки газет после того, как стал одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире благодаря подписанию контракта с Гуанчжоу Эвергранд в 2011 году.

Конке было 28 лет на момент его громкого трансфера, и, несмотря на его систематический успех в южноамериканском футболе, он никогда не был заинтересован в игре за сборную Аргентины.

Отложив все перспективы дебютировать за первую команду своей страны, Конка стал первопроходцем среди южноамериканских футболистов в Азии, а также завоевал множество трофеев вместе с Эверграндом.

Высокий уровень игры в Китае позволил аргентинцу на закате карьеры стать частью амбициозного американского проекта Остин Болд, который выступает во втором по силе футбольном дивизионе США.

Паписс Сиссе

Из Ньюкасла в Шаньдун Лунэн за 5 млн фунтов

Паписс Сиссе поистине захватывающе начал свою карьеру в Ньюкасле после перехода из Фрайбурга в 2012 году, забив 13 голов в первых 14 матчах АПЛ. Тем не менее, в течение следующих четырех сезонов ему удалось поразить ворота соперников лишь 24 раза в рамках высшего дивизиона Англии.

Из-за нестабильной формы и 32-летнего возраста, Сиссе вряд ли получил уйму предложений вернуться в Премьер-лигу после ухода из Ньюкасла, поэтому он решил подписать контракт с Шаньдун Лунэном из Поднебесной.

Сенегальский нападающий забил в футболке китайского клуба 18 голов в 34 поединках, благодаря чему он вернулся в Европу и стал игроком Аланьяспора. Не стоит скрывать факт того, что в Турции Сиссе доказал, что его еще рано списывать счетов, а 33 гола в 55 матчах — наглядное тому подтверждение.

По материалам Squawka