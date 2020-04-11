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Главный тренер молодежной сборной Украины — о том, кем восхищается из наставников.

Руслан Ротань отметил, что ему нравится игра Ливерпуля под руководством Юргена Клоппа.

"Мне повезло, что есть возможность равняться на нашу национальную сборную и на Андрея Николаевича Шевченко. Хорошо, что мы в контакте на тренерском совете, я всегда могу у него что-то спросить, попросить совета и услышать от него профессиональное мнение".

"Из других наставников могу выделить Пепа Гвардиолу и Юргена Клоппа. Когда испанец приехал в Манчестер Сити, я начал болеть за эту команду. Но в нынешнем сезоне Ливерпуль Клоппа играет в прекрасный футбол. Кстати, его игра похожа на действия нашей национальной команды", — приводит слова Руслана Ротаня официальный сайт УАФ.

Отметим, что будучи футболистом, Руслан Ротань вызывался в сборную Украины с 2003 по 2018 год.

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