Другое

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни уверен, что с матчами между национальными командами может возникнуть много трудностей.

Президент КОНКАКАФ и вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни допускает, что в этом году мы не увидим футбола в исполнении национальных сборных команд.

"Лично я считаю, что это может быть несколько сложно. И дело даже не столько в просто вопросах здоровья и разной степени подготовленности, но также и в пересечении границ", — заявил Монтильяни AP Sports.

"Думаю, приоритетом должны быть внутренние турниры. Сентябрьское окно для матчей сборных все еще актуально, но я не уверен, что они состоятся, учитывая, как сейчас развиваются дела".

"Но я уверен, что марте 2021 все будет в порядке. Главное – помочь национальным чемпионатам, а тогда можно думать о наших мероприятиях".

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.