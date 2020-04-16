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Все средства пойдут на борьбу страны с пандемией коронавируса.

Футбольный клуб Видад из Касабланки организовал виртуальный матч против коронавируса и устроил продажу билетов на него. Все собранные деньги пойдут на борьбу с болезнью.

"Благодаря усилиям всех частей спортивного клуба Видад – болельщиков, игроков, менеджеров, администраторов, медицинского штаба, бывших футболистов и многих других, были распроданы все 60 тысяч билетов на наш виртуальный матч против COVID-19", — гласит заявление клуба.

"Все собранные средства будут переданы в специальный фонд по борьбе с пандемией коронавируса, созданный по указу Его величества короля Мохаммеда VI, да поможет ему господь".

На момент приостановки чемпионата Марокко Видад возглавлял турнирную таблицу Ботолы, опережая на одно очко ФУС из Рабата и имея два матча в запасе.

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