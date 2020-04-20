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Украинский специалист также высказался о возможном переезде Александра Зубкова в Серию А.

Полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин получил дебютный вызов в сборную Украины на товарищеские матчи против Франции и Польши в марте этого года, однако поединки так и не состоялись из-за пандемии коронавируса.

Главный тренер венгерского клуба, за который выступает Харатин, Сергей Ребров признался, что его подопечный получил предложение выступить за сборную Венгрии до звонка Андрея Шевченко.

"Сначала было предложение от сборной Венгрии. По этому поводу он советовался. Потом был неожиданный звонок от Андрея Шевченко, который много спрашивал за Игоря".

"Сейчас стоял конкретный вопрос его вызова в сборную Украины, не потому что он получил предложение от венгерской сборной, а действительно настал тот час, когда на его позицию нужен хороший игрок. Я порекомендовал Андрею Николаевичу Игоря. Рад, что он выбрал Украину".

"Кстати, со следующего сезона снимается лимит на легионеров в чемпионате Венгрии", — рассказал Ребров в программе Великий футбол.

Ранее сообщалось, что еще один украинец, защищающий цвета Ференцвароша, Александр Зубков близок к переходу в Сампдорию. Ребров прокомментировал эту информацию.

"Ничего не знаю по данной ситуации. Это лучше спрашивать у агентов. Мне нравится работать с Александром, я вижу его прогресс. В начале ему было сложно, сейчас он прибавил и понимает мои требования. Я рад работать с игроками, которые хотят прогрессировать. Это есть у Александра", — заявил украинский специалист.

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