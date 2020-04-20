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Футболист будет находиться в учебном лагере на протяжении трех недель.

Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин прибыл в расположение учебного лагеря армии Южной Кореи. Об этом сообщает Daily Mail.

Как ранее стало известно, 27-летний футболист смог избежать обязательную службу сроком на два года, предусмотренную законодательство его страны, благодаря победе в Азиатских играх в 2018 году.

Вместо этого, Сон будет находиться в учебном лагере всего три недели, где пройдет боевые учения с огнестрельным, ядерным, биологическим и химическим оружием. Также южнокорейца ожидает марш на 30 километров.

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