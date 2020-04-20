Футболист будет находиться в учебном лагере на протяжении трех недель.
Сон Хын Мин, Getty Images
20 апреля 2020, 13:50
Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин прибыл в расположение учебного лагеря армии Южной Кореи. Об этом сообщает Daily Mail.
Как ранее стало известно, 27-летний футболист смог избежать обязательную службу сроком на два года, предусмотренную законодательство его страны, благодаря победе в Азиатских играх в 2018 году.
Вместо этого, Сон будет находиться в учебном лагере всего три недели, где пройдет боевые учения с огнестрельным, ядерным, биологическим и химическим оружием. Также южнокорейца ожидает марш на 30 километров.
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