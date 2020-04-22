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В Европе вскоре будет две национальные лиги, которые будут проводить свои матчи во время пандемии.

Чемпионат Фарерских островов проводится по системе весна-осень. Сезон-2020 должен был стартовать 8 марта, однако из-за пандемии коронавируса, вместе с другими чемпионатами, которые являются членами УЕФА, матчи были перенесены.

Однако, согласно словам игрока АБ Аргир Педро Таранкона в интервью Mundo Deportivo, национальное первенство готово начаться уже 9 мая. Таким образом, Фарерские острова станут первой страной в числе участников УЕФА, которая возобновит свои соревнования во время эпидемиологического кризиса.

Причиной этого является не высокая заболеваемость в стране. На данный момент на Фарерах зарегистрировано 185 случаев инфицирования, среди которых ни одной смерти и уже 178 выздоровевших.

Отметим, что на данный момент единственной играющей лигой в Европе является чемпионат Беларуси.

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