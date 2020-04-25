Другое

Солигорскому Шахтеру не удается реализовывать свои моменты, а вот его соперники куда более удачливы.

Солигорский Шахтер – второй по созданным моментам у ворот соперника в чемпионате Беларуси. При этом "горняки" допустили меньше всех моментов у своей штрафной. Издание Прессбол смоделировало таблицу чемпионата с учетом разницы ожидаемых/пропущенных голов (xG) – согласно ней, команда Юрия Вернидуба должна была набрать 13 очков из 15 возможных.

В таком случае Шахтер располагался в турнирной таблице на первом месте – на 12 позиций выше реальной. Также в тройку входили бы Динамо-Брест (+8 позиций) и Динамо Минск (+9).

[Читайте также] Дулуб: Вернидубу нужно время

Сегодня, 25 апреля, Шахтер Солигорск сыграет очередной матч – на выезде с Динамо-Брест в рамках чемпионата, а 29 числа встретится с командой Артема Милевского дома в Кубке Беларуси.