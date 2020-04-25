Украина

В беседе с Евгением Музыкой экс-тренер "львов" и "моряков" поговорил и про украинцев в чемпионате Беларуси, привлекательных сторонах Премьер-лиги и многом другом.

- Расскажите украинским болельщикам, чем вы занимаетесь сейчас, в данный момент?

- В данный момент впервые принимаю участие в видеоконференции по интернету. Это новый опыт для меня. Как Вы знаете, в Беларуси продолжается чемпионат. Меня приглашают комментировать игры на телеканале "Ясное ТВ". И по понедельникам вместе с ведущим Николаем Ходасевичем анализируем все матчи Высшей лиги Беларуси в аналитической программе "Ясно о футболе" на этом же канале. Кроме того, читаю лекции на курсах УЕФА. Появился первый опыт дистанционного обучения.

- Как вам игра украинцев в чемпионате Беларуси? В частности, последний фокус Евгения Хачериди.

- Мы анализировали этот эпизод в аналитической передаче на ТВ:

Он вызвал неоднозначную реакцию в футбольной среде. Судя по манере игры у Евгения, скорее всего, взрывной и импульсивный характер. Игра была довольно интересной в плане противостояния. Два центральных защитника – и Кики, и Хачериди, всю игру "обрабатывали" центрального нападающего Витебска Диего Сантоса. И в итоге это вылилось в такой вот инцидент. Перед этим был удален за вторую желтую Кики, а Евгений практически на ровном месте заработал пенальти и красную карточку. Ничего не предвещало такого финала. Как результат – поражение и пять игр дисквалификации.



- Александр Нойок больше известен с хорошей стороны в Беларуси. Ходят слухи о том, что его хотят натурализовать и пригласить в вашу сборную. Как вы относитесь к натурализации и как считаете, он сможет усилить Беларусь?

- К натурализации отношусь положительно. Это создает конкуренцию внутри рынка – белорусского, украинского, любого. Приходят игроки, которые по уровню мастерства выше местных футболистов, и они могут стать гражданами страны, чтобы выступать за национальную сборную.

Александр – действительно квалифицированный игрок для нашей лиги, один из лучших на своей позиции в чемпионате. Что касается сборной, то здесь вопрос не ко мне, а к тренеру национальной команды.

- Насколько появление такой медийной личности как Артем Милевский взбодрило белорусской футбол?

- Так скажу: в прошлом году, когда Динамо-Брест стало чемпионом – думаю, процентов 70 в этом чемпионстве – это заслуга Милевского. Это, может быть, и большие цифры, но объясню, почему: кроме того, что Артем квалифицированный игрок, он очень положительно влиял на атмосферу в раздевалке. Игроки сплачивались вокруг него. Понимаю, что для него эта идея стать чемпионом именно в составе Динамо (пускай и брестского, а не киевского), прервав гегемонию БАТЭ — была целью номер один.

В концовке сезона он был настоящим лидером. Вожак. Мое отношение к нему очень позитивное. В прошлом году, когда выбирали лучшего игрока чемпионата, вписал его под первым номером.

- Беларусь – одна из четырех стран, наряду с Бурунди, Никарагуа и Таджикистаном, где сейчас продолжается чемпионат по футболу. Как вы считаете, правильно ли проводить футбол в таких условиях?

- Вопрос очень сложный. Нужно анализировать ситуацию со всех сторон: как этот вирус передается, какие последствия. Чтобы принимать какое-то решение, нужно обладать всем пакетом информации. Если брать в целом, то для меня человеческая жизнь превыше всего. Если возникает угроза ей, то чемпионат нужно заканчивать.

- Еще один повод для украинских болельщиков следить за чемпионатом Беларуси — Юрий Вернидуб. Он не лучшим образом стартовал с солигорским Шахтером. Как оценивают его работу в вашей стране в целом и что думаете лично вы?

- Если в Беларуси, то отношение, наверное, неоднозначное. Он пришел в одну из лучших наших команд, с хорошим финансированием и подбором исполнителей – Шахтер Солигорск. Эта команда постоянно в призерах. Но Вернидубу, как тренеру нужно время. Он затеял перестройку с переходом на ромб, 4-4-2, похоже на то, что есть в Заре Скрипника. Что-то получается, что-то нет. Плюс, в команду пришло большое количество новых легионеров. Только в последних матчах Шахтер вернулся к привычной расстановке 4-2-3-1, но тоже бы не сказал, что очень удачно. Поражение и ничья в двух последних играх.

- Если проецировать на чемпионат Англии, Шахтер Солигорск – это не прямо вершина, как Ливерпуль или Ман Сити, а скорее, как Тоттенхэм?

- Скажем так, это тройка на данный момент. В силу разных причин – смена собственника, непонятная ситуация вокруг клуба, минское Динамо немного выпало из этой тройки. Получается, Динамо-Брест, БАТЭ и Шахтер – самые сильные команды последних трех-четырех лет.

- Перейдем к вашему украинском этапу карьеры. В октябре 2016 вы заключили пятилетний контракт с Карпатами, но уже в июне покинули их. Почему так случилось? Какие у вас остались воспоминания от львовского клуба?

- Сложилась довольно сложная для меня ситуация. Когда приходил в Карпаты, Петр Петрович Дыминский сказал, что ему нужна атакующая игра. При этом нужно учитывать, что после 10 туров у Карпат было ровно 0 очков. Оставалось 20 туров. В разговорах Дыминский говорил: "Мне не нужно занятое место [в Премьер-лиге]. Приоритет — атакующая игра". И мы осенью, в ущерб набору очков, перешли на атакующие модели игры.

Если сравнивать весенний и осенний отрезок, то мне больше по игре нравился осенний. Но по набору очков – весенний. Осенью жизнь вынудила перейти на три центральных защитника и, как оказалось, для тех Карпат это была оптимальная модель игры.

Весной мы часто созванивались с Дыминским. На одной из пресс-конференций сказал, что стоит задача остаться в Премьер-лиге. Он позвонил, говорит: "Я тебе такую задачу не ставил", отвечаю: "Сам себе поставил ".

Когда мы уже остались в УПЛ, у меня в семье произошло очень приятное событие: дочка в апреле родила двух девочек. Она живет в США, жена улетела к ней. А сын в это время поступал в Польшу в институт. Пришел к Петру Петровичу и говорю: "У меня такая ситуация, мне нужно уехать домой. Он сказал, что Карпаты готовы меня ждать два-три месяца. Но кто бы готовил команду в этом промежутке? Потому что на месяц оставить коллектив без главного тренера – это уже плохо, а на два-три месяца – и это будет совсем другая команда.

Мне было очень важно наладить свои дела дома. Дыминский сказал: "Давай, может, попозже вернемся к твоему вопросу еще раз". Ответил, что буду очень рад вернуться в Карпаты, если мне позвонят.

- У Карпат, увы, такая ситуация, что каждых два-три месяца возникает возможность вернуться к разговору с вами. Как вы думаете, почему там постоянная тренерская чехарда?

- Мне сложно сказать. Для меня этот отрезок был действительно тяжелым. Когда ты пришел в новый чемпионат, тебя оценивают со всех сторон. В первой игре мы взяли очко, затем были два поражения, и только потом мы обыграли Ворсклу. В целом, за осенний отрезок мы набрали всего пять очков из 30.

Второе – наверное, требования у Петра Петровича Дыминского очень высокие: и очки набирать, и чтобы команда играла хорошо, и футболисты были на виду, и молодежь прибавляла. Но при этом нельзя забывать, что контракт может быть расторгнут в любой момент.

Недавно включил интервью свое первое в Карпатах, это была пресс-конференция, и пресс-аташе спрашивает: "Вы знаете, за год вы шестой… нет, седьмой тренер". Что же, семь – цифра очень хорошая, мне она нравится.

- После Карпат был Черноморец, там уже задача стояла намного проще, ведь уже не ноль очков был, а аж одно. Как вам удалось так быстро наладить ситуацию в команде, которая набрала всего одно очко в семи турах?

- Прежде всего благодарен Александру Анатольевичу Грановскому, который был в предыдущем тренерском штабе. Без его помощи, без знания специфики одесского футбола – думаю, вряд ли что-то бы получилось. Это первое. А второе – квалифицированная работа помощников: Василия Иосифовича Хомутовского и Юрия Леонидовича Поклада.

Проанализировав состав, с шестью игроками расстались, а четверых подписали – трех французов : Мамаду, Бамбу, Алассане и Сашу Гутора. Они заиграли сразу же — это Божья рука. Такое бывает, но редко — нам повезло.

Коллектив хороший был. Внутри он держался на авторитете Грановского. Видел отношение к нему игроков, медицинского штаба, обслуживающего персонала. Александр Анатольевич был связующим звеном внутри этой команды, своего рода буфером между нами и игроками.

В первом же матче мы обыграли Зирку. Это было очень важная победа для нас. А дальше — Шахтер. На первый план вышла психологическая подготовка футболистов, которые "собрались" и сплотились вокруг тренерского штаба.

- Популярно мнение, что Динамо стимулировало вас на матч с Шахтером, Шахтер – на игру с Динамо. Было такое?

- Это нормальная практика в Украине. Нас же не стимулировали, чтобы мы проиграли. Стимулировали, чтобы мы выиграли. Но не это было главное в тех матчах. Перед Шахтером мы вместе с командой потренировались полноценных пять-шесть дней, не больше, в течение двух недель. Потому что на том отрезке на первом месте стояли вопросы подписания игроков, заключения контрактов с тренерами… Нас уже представили как тренерский штаб, но договоры не были заключены. Мы их подписали то ли в четверг, то ли в пятницу, а игра была уже на выходных.

И только следующую неделю мы уже могли готовиться к Шахтеру. Но что такое Шахтер, а что такое Черноморец в том состоянии? Это совершенно разные команды. Хорошую игру выдал Гутор.

А если брать матч с Динамо, то у нас было почти шесть недель для подготовки. Кроме того, во время паузы на матчи сборных, мы провели небольшой мини-сбор. После этого все увидели совершенно другой Черноморец.

- Кстати, матч Черноморец – Динамо стал частью мировой культуры. Он вошел в книгу Мэтта Уокера "Европа Юнайтед" – тот посетил матчи топ-дивизионов всех 55 стран УЕФА. В Украине это была именно игра Черноморца с Динамо. Вы читали?

- Нет, не читал. И как ему, понравилось?

- Мне больше запомнились его жалобы на запах мочи и встречу с проституткой (это уже после интервью вспоминается, что там были и метафоры про то, что ситуация Черноморца "чернее, чем Черное море", и про игру англичанина в футбол в Одессе, и про посещение паба – прим.).

- Каждый видит то, что хочет найти. А мне запомнилось другое. Мне запомнилась фантастическая поддержка одесских болельщиков, не менее фантастическая – фанатов киевского Динамо. То, на каких скоростях футболисты стали играть в конкретном матче против киевского Динамо… Иногда, включая в Ютуб, – смотрю не матч сам, а антураж вокруг него. Это действительно были незабываемые моменты.

- Во Львове и Одессе вы ходили с игроками в боулинг. Повторяли ли вы подобную практику в других командах?

- Да, делали такое и в БАТЭ, и в Атырау. Но так скажу, эти психологические фишки сработали только в Украине. Наверное, это связано с менталитетом украинцев по сравнению с белорусами и казахами. В Казахстане вообще ничего не получилось, оно особо не объединило футболистов. Нужны были другие объединительные начала. Игроки БАТЭ восприняли это как данность.

А вот во Львове особенно и позже в Одессе – на 100% попадание. Но нужно учитывать, что во Львове мы ездили еще и на Яворский полигон, а в Одессе пригласили на базу одного из воинов АТО. Мы задавали ему вопросы, он рассказывал, как формировать команду.

Что меня удивило, очень внимательно его слушали французы наши. Не знаю, что они там понимали. Не переводил, потому что неудобно перебивать человека, когда он говорит. Вся команда слушала, сидела так тихо – наверное, если бы муха пролетела, то услышали бы.

Это было около часа до тренировки. Я спросил, что футболисты для себя вынесли. "Самое главное – это команда", — ответили они.

- Возможно, вам нужно было сводить белорусов и казахов в тюрьму, как вы хотели это сделать с игроками Черноморца?

- Может быть. В Беларуси у нас был такой опыт. Тренерские штабы команд Торпедо (Жодино) и МТЗ-РИПО попросили в Шклове сыграть несколько матчей с командами заключенных и охраны. Мы играли против заключенных, которым было по 27-28 лет, почти все бывшие футболисты. Были и из команд мастеров... Эта «экскурсия» заставила посмотреть на жизнь другими глазами.

Вернулись в клуб. В этот момент у нас были небольшие задержки по выплатам зарплат, и атмосфера в команде была напряженной. На собрании говорю: "Ребята, вы знаете, есть другая жизнь, жизнь не на свободе. Хочу вас свозить туда, чтобы вы ее увидели, когда заходишь за забор – а там даже птицы не поют. Такая тишина… ".

Одно дело, когда у тебя контракт, зарплата, машина, деньги – но жизнь – сложная штука. Как говорится: "от сумы, да от тюрьмы…"

- Как жаль, что Роналдиньо не в Беларуси границу пересекал с поддельными документами…

- У нас Марадона был в Динамо-Брест.

- Как вам Марадона? Что это вообще было? Он появился и практически сразу же пропал.

- Думаю, это была пиар-акция, чтобы привлечь внимание к Динамо-Брест.

- Возвратимся обратно в Украине. Где болельщики лучше, во Львове или в Одессе?

- Они абсолютно разные, но и там, и там хорошие. Мне уже есть с чем сравнивать. Если нет поддержки футболистов со стороны фанатов – на мой взгляд, абсолютно бесполезно что-то делать.

Во Львове фанаты более требовательные, более боевые. Своего рода хорошо организованное войско. А в Одессе… Это же Одесса, Одесса-мама. Болельщики более мягкие, более интеллигентные. Но и там, и там болеют одинаково хорошо, мне очень нравилось. Особенно фаер-шоу – получал от них большое удовольствие.

Во Львове мы возвращали болельщиков, они пошли на стадион по весне. И вот мы тоже с Дыминским разговаривали, он говорит: "Да, сейчас увеличилось количество зрителей. Но надо, чтобы был полный стадион". Отвечаю: "Надо, конечно, но не сразу". При полном стадионе и играется хорошо.

- Черноморец хотел пригласить Александра Глеба. Что тогда не получилось?

- Со мной связался агент Глеба, сказал, что тот готов сыграть на осеннем отрезке за Черноморец. И попросил, по меркам этого футболиста, абсолютно приемлемые деньги. Чуть выше средней зарплаты футболиста одесского Черноморца.

Леониду Михайловичу Климову озвучил эту мысль. Он где-то с неделю думал, а затем говорит: "Нет, наверное, мы не будем [подписывать Глеба]". По деньгам что-то не срослось. То, что Саша помог бы нам на этом отрезке – это однозначно.

- Расскажите о том, как вы ушли из Черноморца в БАТЭ?

- Было две причины, даже три. Первая – причина, из-за которой убрали Грановского. Уже тогда собирался уезжать. Но мы переговорили с ребятами, объяснили ситуацию футболистам, и они поняли и убедили меня, что необходимо продолжать работу по крайней мере до января. Это было за пять дней до матча с Динамо.

Вторую причину я пропущу. А третья – меня просто пригласили в БАТЭ. Мне очень хотелось испытать свои силы и знания в Лиге чемпионов.

- А что не получилось в БАТЭ?

- Наверное, не получилось наладить более доверительные отношения внутри клуба – не с игроками, нет. Не было, по сравнению с теми же Карпатами и Черноморцем, рычагов воздействия и управления. Но при этом в БАТЭ мы выдали самый мощный старт за всю историю клуба: у нас было восемь побед подряд, ничья, а потом – выездной матч, поражение и - увольнение. Практически сразу же. Команду мы оставили, несмотря на плотный график игр, в хорошем функциональном состоянии на первом месте в чемпионате.

- Что за ситуация была с полузащитником БАТЭ Алексеем Риосом? Он обижался на вас.

- Абсолютно понятная ситуация для любого тренера. Когда пришел в БАТЭ, первое, на что обратил внимание – большая группа травмированных и не восстановленных за период отпуска футболистов. Смотришь – 6-7 игроков катаются на велосипедах в тренажерном зале. Чтобы как-то их мотивировать, пошутил: «Футболисты играют в футбол. Легкоатлеты бегают вокруг поля, велосипедисты крутят педали. К какой группе вы себя отнесете, тем и будете заниматься». Поинтересовался у медицинского штаба программой по срокам восстановления и реабилитации. Четкого ответа я не получил.

Второй момент – сказал доктору, что футболист — это не среднестатистический гражданин. Процессы восстановления при правильном подборе методик лечения у спортсменов идут быстрее, чем у простого человека. Например, получает игрок травму. По всем медицинским показателям, это четыре недели на восстановление. Вы, спортивный доктор, должны нацеливать футболиста, мотивируя его таким образом, чтобы игрок старался как можно быстрее вернуться в строй. Говорите ему "две недели". В среднем футболист выздоровеет где-то через три-четыре. Если скажете игроку, что ему нужно четыре-шесть недель, то, скорее всего, он через шесть недель только вернется в строй.

Мы восстановили практически всех травмированных с прошлого сезона футболистов. Новые травмы носили только игровой характер.

Третий момент, который был для меня непонятен – атмосфера при подготовке к матчам. В первой же игре на Суперкубок, захожу в раздевалку и вижу травмированных футболистов прямо перед игрой. Их массирует доктор: "Надо их отмассировать". Но подождите, сейчас вообще должна быть раздевалка закрыта, нам нужно целенаправленно готовиться к игре, чтобы ничто не отвлекало футболистов. Поэтому после Суперкубка сказал, чтобы травмированные игроки в день матча, за день до игры на заезде на базе не мешали подготовке первой команды.

Фактически, когда Риос это интервью дал, мне была непонятна его реакция. Потому что в любой команде, и в Карпатах, и в Одессе, мы могли смело закрыть базу. Точно так же мы давали выходной травмированным, чье присутствие могло отвлечь игроков от подготовки к матчу. Не более того.

Плюс вопрос чувства юмора. Приходя на тренировку, всегда говорил: "Ух ты, у нас на одного велосипедиста меньше, но стало больше футболистов". Также, когда разговаривали с реабилитологом, мы потребовали, чтобы возвращались игроки к тренировкам только через мяч. Объяснял, какие упражнения можно применять – это, это, это. Тот же Риос – позже переговорил с ним по телефону:

- Леша, ну как, изменилось что-то в подготовке?

- Да, нас начали восстанавливать через мяч.

- А как тебе легче восстановиться, с мячом или без мяча?

- Ну конечно, с мячом.

Надо брать тот факт, что у Риоса было еще и невезение. Как только он восстановился к полуфинальной игре с Гродно – у него была мышечная травм еще с предыдущего года – в первой же игре у него случился, перелом мелких отростков позвоночника, и он выбыл еще на два месяца. И появился в команде уже когда нас не было. Понимаю его состояние, что ему очень хотелось играть. Но скажем так: любой тренер вправе создавать те условия, которые он считает нужными в команде, чтобы достигать результата.

И тот отрезок, который мы выдали – восемь побед подряд. Пропустили, по-моему, всего три мяча за это время. Обыграли минское Динамо, Динамо-Брест – то есть, фактически, сразу основных конкурентов на старте.

- Наш читатель, Мистер_Фан, спрашивает, кто из футболистов Черноморца мог бы заиграть в Шахтере или Динамо.

- Хобленко – сразу, навскидку. Леша на том отрезке, может быть из-за предложенной системы подготовки, стал забивать очень много. Он потом уехал в Польшу, а затем перебрался в Динамо-Брест. Нужно отдать ему должное, в прошлом сезоне он был своего рода джокером. Брест с ним и без него – две разные команды. В этом сезоне «Динамо-Брест» не хватает скорости Алексея.

А по потенциалу – наверное, Денис Васин мог бы играть. Кирилл Ковалец. Не знаю, как для Шахтера и Динамо, но при нормальном тренировочном процессе там почти все могли стать игроками выше среднего уровня, потому что ребята были очень хорошо подобраны. За это спасибо Сан Санычу (Бабичу – прим.): они с Грановским собирали ту команду.

- Следите ли вы за украинским футболом сейчас?

- Смотрел матчи киевского Динамо, Шахтера, игру Карпат со Львовом, Черноморец против Руха. Это из последнего.

- Как бы вы оценили работу своего соотечественника Александра Хацкевича в Динамо?

- Думаю, оценивать должен не я, а руководители и, самое главное, футболисты. У него была другая модель игры по сравнению с тем, что было в Динамо прежде. Мне очень нравилось, как команда играла при Реброве. Осенью, когда только пришел в Карпаты, была третья или четвертая игра – мы проиграли 1:4 на Олимпийском, но смотрел и просто восхищался, как играло Динамо. Построения на флангах, развороты, вхождения, подачи, угловые – там все было, практически, отлажено.

Когда пришел Хацкевич, он что-то начал перестраивать. У него больше акцент был смещен на фланговую игру – подачи, завершения. Но при этом нужно отдать должное, что во многих матчах эта игра удавалась. Особенно против Шахтера, как ни парадоксально.

- Вы говорили, что хотели бы вернуться в украинскую Премьер-лигу. Были ли контакты с украинскими клубами по ходу этого сезона?

- Нет. В прошлом сезоне работал в Казахстане. Но Украина мне очень понравилась. Уровень чемпионата, антураж вокруг него – то, чего, может быть, не хватает белорусскому футболу. Болельщики, стадионы, медийная освещенность, телевизионные аналитические передачи. Причем, все могут высказать свое мнение абсолютно свободно.

Кому-то нравилась, например, игра Карпат, кому-то не нравилась. Всегда смотрел передачи на Футбол 1 и Футбол 2.

Например, после проигранной игры с Шахтером 1:2 и в Харькове Леоненко говорит: "Игра есть, значит и очки будут". Мы без очков побыли, а потом перестроились уже на модель, которая позволяла нам зарабатывать очки. Тот же Леоненко недоумевает: "Подождите, очки есть, но игры нет". И абсолютно правильно он сказал. Осенью команда играла лучше, но весной мы стабилизировали игру в обороне, состав, и стали набирать очки. Что немаловажно, мы остались тогда по спортивному принципу в УПЛ.

- Если Лига чемпионов все-таки возобновится, кого вы считаете главным фаворитом?

- Сложно сказать. Переживал за Ливерпуль. Любая из команд может выиграть Лигу чемпионов. Например, в матче с Атлетико на Энфилде, был уверен процентов на 90, что Ливерпуль пройдет дальше. А потом во мгновение ока все поменялось прямо на противоположное. Ливерпуль — одна из сильнейших команд на данный момент, но что-то подломилось у них в механизме.

А недавно пересматривал матч Ливерпуль – Барселона прошлого года. Тогда тоже, в принципе, ничего не предвещало 4:0. Абсолютно равная игра, особенно второй тайм, но Барселона умудрилась пропустить два мяча за две минуты, а потом – детская ошибка на стандарте, 0:4. Футбол – наверное, самый несправедливый из всех видов спорта, не всегда сильнейший выигрывает.

- Но этим он и прекрасен.

- Да, поэтому и ходят люди, смотрят на мастеров. Чем выше уровень игры – тем больше болельщиков.