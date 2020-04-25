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Завершился матч шестого тура чемпионата Беларуси.

В очередном поединке белорусского первенства Динамо Брест на своем поле принимал Шахтер Солигорск.

Подопечные Юрия Вернидуба на выезде одолели своего соперника, отличившись двумя голами.

После шести туров Динамо Брест занимает 14 место с 7 пунктами в активе. Что касается Шахтера из Солигорска, то клуб поднялся на 11 строчку с 8 очками.

Динамо Брест – Шахтер Солигорск 0:2

Голы: Витус, 26 (автогол), Лисакович, 67

Динамо Брест: Павлюченко, Витус (Быков, 68), Веретило, Павловец, Милевский, Гордейчук (Кривец, 73), Кисляк, Нойок, Савицкий (Шевченко, 85), Юзепчук, Лаптев

Шахтер Солигорск: Гутор, Сачивко, Хадаркевич, Антич, Кендыш (Сотников, 85), Баланович, Селява, Сзоке, Иванович, Вукманич, Лисакович (Бодул, 77)

Предупреждения: Юзепчук, Нойок, Антич, Хадаркевич, Сачивко, Сзоке, Селява.

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