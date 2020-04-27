Аргентинец называл судью вором, который находится на содержании ФИФА.
Диего Марадона и Гвидо Бухвальд, Getty Images
27 апреля 2020, 13:09
Бывший футбольный судья Эдгардо Кодесаль вспомнил финал чемпионата мира-1990 в Риме, в котором встречались сборные ФРГ и Аргентины.
"Я мог удалить Марадону еще до того, как матч начался. Он вовсю матерился во время гимна. Затем, когда я решил удалить Монсона, он подбежал ко мне и сказал, что я вор и нахожусь на содержании у ФИФА"
"Я видел, как Марадона творил на поле выдающиеся вещи и как его колено опухло из-за жестких подкатов. Как игрок он был лучшим, но как человек он был неприятным и одним из худших, кого мне доводилось встречать", — цитирует экс-арбитра El Periodico.
Финальный поединок выиграли немцы со счетом 1:0. На 85-й минуте победным голом отличился Андреас Бреме. Диего Марадона отыграл весь матч и был предупрежден на 87-й минуте.
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