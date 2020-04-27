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Аргентинец называл судью вором, который находится на содержании ФИФА.

Бывший футбольный судья Эдгардо Кодесаль вспомнил финал чемпионата мира-1990 в Риме, в котором встречались сборные ФРГ и Аргентины.

"Я мог удалить Марадону еще до того, как матч начался. Он вовсю матерился во время гимна. Затем, когда я решил удалить Монсона, он подбежал ко мне и сказал, что я вор и нахожусь на содержании у ФИФА"

"Я видел, как Марадона творил на поле выдающиеся вещи и как его колено опухло из-за жестких подкатов. Как игрок он был лучшим, но как человек он был неприятным и одним из худших, кого мне доводилось встречать", — цитирует экс-арбитра El Periodico.

Финальный поединок выиграли немцы со счетом 1:0. На 85-й минуте победным голом отличился Андреас Бреме. Диего Марадона отыграл весь матч и был предупрежден на 87-й минуте.

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