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План на сезон правление лиги обсудит 12 мая на специальном заседании.

Чешскую Фортуна-лигу планируют возобновить 25 мая — об этом сообщает официальный сайт лиги.

Руководство чемпионата взаимодействует с Министерством здравоохранения Чехии и обсуждает порядок действий и комплекс мер, которые необходимо принять для возобновления сезона.

12 мая состоится заседание правления, на котором будет обсуждаться детальный план и календарь продолжения сезона. При этом лиге предстоит дождаться согласия большинства клубов во всех дивизионах.

В чемпионате Чехии сыграно 24 тура. Первое место с 58 очками занимает Славия, опережающая идущую второй Викторию на восемь очков. До завершения первого этапа осталось шесть туров. Далее, по плану, запланированы мини-турниры команд, занявших 1-6 места — за чемпионство. Команды, занявшие 7-10 — за еврокубки. Команды, занявшие 11-16 места — за выживание.

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