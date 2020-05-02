"Красные дьяволы" намерены сохранить специалиста.
Роберто Мартинес, getty images
02 мая 2020, 11:50
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подпишет с национальной ассоциацией новый контракт до 2022 года, сообщает HLN.
Напомним, нынешнее соглашение испанского специалиста истекает будущим летом, но бельгийцы готовы сохранить тренера в команде как минимум до конца следующего чемпионата мира.
Ранее Мартинес высказал свое мнение о ситуации вокруг коронавируса, заявив, что доиграть сезон будет единственно правильным решением.
Также наставник бельгийцев ранее отметил игру полузащитника сборной и Манчестер Сити Кевина де Брюйне.