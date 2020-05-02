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"Красные дьяволы" намерены сохранить специалиста.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подпишет с национальной ассоциацией новый контракт до 2022 года, сообщает HLN.

Напомним, нынешнее соглашение испанского специалиста истекает будущим летом, но бельгийцы готовы сохранить тренера в команде как минимум до конца следующего чемпионата мира.

Ранее Мартинес высказал свое мнение о ситуации вокруг коронавируса, заявив, что доиграть сезон будет единственно правильным решением.

Также наставник бельгийцев ранее отметил игру полузащитника сборной и Манчестер Сити Кевина де Брюйне.