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Football.ua рассказывает, как сложилась судьба футбольных клубов, которых поглотили состоятельные инвесторы.

Футбол уже давно является не просто самым популярным видом спорта, но и бизнесом, в котором крутятся большие деньги. Ежегодно в эту сферу приходят всё новые и новые богатые инвесторы, готовые вкладывать свои средства в создание новых амбициозных проектов.

Трудно отрицать, что в современном футболе можно добиться небывалых высот только при наличии серьезных вложений в инфраструктуру, грамотный менеджмент и трансферную политику. Конечно, нередко эти инвестиции оправдываются, и футбольный мир получает нового претендента на престижные награды и трофеи, однако история также показывает, что далеко не всегда "большой кошелек" становится гарантией успеха команды как на внутренней, так и на европейской арене.

История Ньюкасла — одна из последних, когда клуб мог присоединиться к элите мирового футбола. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, чье состояние оценивается в 320 миллиардов фунтов, планировал приобрести акции "сорок", но АПЛ заблокировала данную сделку на основании теста потенциальных владельцев и директоров..

Football.ua специально для вас вспомнил о клубах, которые в свое время были поглощены богатыми инвесторами. Судьба каждого из них сложилась весьма по-разному: кого-то вполне заслуженно принято называть "грандом", а кто-то не смог добиться успеха даже при наличии состоятельного владельца. В первой части мы поговорим о Вулверхэмптоне, Пари Сен-Жермен, Лестер Сити, Кардифф Сити, Монако, Челси, КПР и Малаге.

Вулверхэмптон

Владелец: Го Гуанчан, Китай

Дата приобретения клуба: 2016 год

Вулверхэмптон в последние годы не хватал звезд с неба и постоянно чередовал выступления в Чемпионшипе и Премьер-лиге. В сезоне-2011/2012 "волки" заняли последнюю строчку в АПЛ, а уже через год клуб из одноименного города и вовсе оказался в третьем по силе дивизионе Англии. Вполне возможно, что Вулверхэмптон и дальше бы оставался в ряду тех, кто ведет бесконечную борьбу за право выступать в АПЛ, но в 2016 году на горизонте появились китайские инвесторы из финансово-промышленного конгломерата Fosun International, основатель которого - Го Гуанчан с предположительным состоянием в 5,23 миллиардов фунтов.

Предыдущий владелец Стив Морган заработал с продажи клуба порядка 45 миллионов фунтов, а новые акционеры сходу начали работу над строительством своего проекта. Как оказалось, у представителей Fosun International были хорошие взаимоотношения с именитым португальским агентом Жорже Мендешем, который привел в Вулверхэмптон многих своих соотечественников, в том числе тогдашнего главного тренера Порту Нуну Эшпириту Санту.

Помимо Элдера Кошты и Ивана Кавальеро, стан "волков" со временем пополнил один из самых талантливых центральных хавбеков Европы Рубен Невеш, а с выходом в Премьер-лигу в 2018 году клуб подписал Адаму Траоре, Руи Патрисио, Диогу Жоту, Рауля Хименеса и многих других. Благодаря грамотной трансферной политике и работе Нуну Санту на посту главного тренера, Вулверхэмптон дебютировал в Лиге Европы, а в текущее межсезонье продолжил скупать португальцев и оформил рекордный трансфер в своей истории в лице Фабио Силвы. Нет никаких сомнений, что "волки" еще не успели реализовать весь свой потенциал, но за столь короткий период времени они стали силой, с которой теперь считаются абсолютно все в английском футболе.

Пари Сен-Жермен

Владелец: шейх Нассер Аль-Хелаифи, Катар

Дата приобретения клуба: 2011 год

ПСЖ — один из наиболее ярких и известных примеров, когда большие деньги могут сделать гранда европейского футбола даже из команды, выступающей не в самом сильном чемпионате. Не стоит забывать, что парижане всегда могли похвастаться наличием звездных игроков в своем составе, а Клод Макелеле, Джордж Веа и Николас Анелька — яркие тому подтверждения. Однако, стоит признать, этого зачастую оказывалось мало для завоевания золотых медалей французской Лиги 1, не говоря уже о еврокубках.

Все изменилось в мае 2011 года, когда фонд Qatar Sports Investments с шейхом Нассером Аль-Хелаифи выкупил 70% акций ПСЖ за 50 миллионов евро, погасил все долги, а после и вовсе стал единоличным владельцем клуба. Новое катарское руководство практически сходу пригласило Карло Анчелотти на пост главного тренера, который во втором сезоне своей работы привел Пари Сен-Жермен к первому чемпионству Франции за 19 лет, а также вывел команду в четвертьфинал Лиги чемпионов, уступив Барселоне только за счет выездного гола.

Вслед за положительными результатами в ПСЖ также пришли подписания футболистов мирового класса. Тиаго Сильва, Златан Ибрагимович, Эсекьель Лавесси, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе — лишь малая часть многомиллионных трансферов парижан, а переход Неймара из Барселоны за 222 миллиона евро и вовсе является рекордным в истории футбола.

Действительно, деньги катарских инвесторов сделали из ПСЖ единоличного лидера во Франции, но Лига чемпионов, о которой уже не первый год мечтают в Париже, по-прежнему остается недостижимой целью. В сезоне-2019/20 команда Томаса Тухеля была как никогда близка к "ушастому" трофею, но Бавария оказалась сильнее. Кто знает, возможно, следующая кампания станет для ПСЖ триумфальной.

Лестер Сити

Владелец: Айяватт Шриваддханапрабха, Таиланд

Дата приобретения клуба: 2010 год

Покупка уже покойным Вишаем Шривадданапрабхой акций Лестера в 2010 году сперва являлась больше попыткой тайского миллиардера отвлечь своего сына от азартных игр и развлечений, а уже потом рассматривалась в качестве будущего бизнес-проекта. Да, Лестер мог стать очередной игрушкой богатых акционеров, однако ничем непримечательный клуб низших дивизионов Англии смог не только выйти в Премьер-лигу, но и написать, наверное, самую сказочную и фантастическую историю в английском футболе последних лет.

Являясь одним из главных претендентов на вылет в первом сезоне после возвращения в АПЛ, Лестер под руководством Найджела Пирсона сумел сохранить прописку, выдав в конце чемпионата сенсационную восьмиматчевую беспроигрышную серию, но это оказалось лишь цветочками по сравнению с тем, что ожидало всех любителей английского футбола в следующей кампании.

В летнее межсезонье команду возглавил Клаудио Раньери, который имел опыт работы в АПЛ, но не добивался никаких высоких результатов, а клуб подписал Нголо Канте, Демарая Грея, Гекхана Инлера, Синдзи Оказаки, Роберта Хута и Кристиана Фукса. Казалось, что Лестер вновь будет пытаться избежать вылета, но "лисы" превзошли все ожидания и подняли над головой кубок Премьер-лиги по итогам сезона-2015/16.

К счастью, Лестер не остановился на достигнутом и сумел закрепиться в высшем дивизионе. Конечно, повторить былой успех сегодня выглядит чем-то сюрреалистическим, но даже пятое место в прошлом сезоне наглядно показывает, что приход семьи Шриваддханапрабха пошел Лестеру только на пользу.

Кардифф Сити

Владелец: Винсент Тан, Малайзия

Дата приобретения клуба: 2010 год

Порой новые богатые владельцы не являются гарантом будущего успеха футбольного клуба. Основатель конгломерата Berjaya Corporation Berhad, котирующегося на малайзийской фондовой бирже, Винсент Тан никогда не скрывал своего интереса к миру спорта, поэтому в 2010 году решил попытаться превратить середняка английского футбола Кардифф Сити в нечто большее. Малайзийский миллиардер (по некоторым данным, уже миллионер) погасил все долги клуба, составлявшие на тот момент 30 миллионов фунтов, а в дальнейших его планах был ребрендинг своего "нового детища".

Невзирая на мнение болельщиков, Тан "перекрасил" традиционные синие цвета клуба в красные, а также намеревался переименовать его в Кардифф Драгонс, поскольку ему не нравилась обыденная в британском футболе приставка "Сити". Реакция фанатов клуба была незамедлительной: они начали массовые протесты против нового владельца, который не только пошел наперекор традициям, но и принимал множество других необъяснимых решений и банально не знал футбольных правил.

К счастью для болельщиков Кардиффа, перед сезоном-2015/16 клубу вернули традиционные цвета, но это оказалось едва ли не единственной победой команды после поглощения малайзийцем (к слову, Кардифф дебютировал в АПЛ именно с приходом Тана). "Лазурные птицы" продолжают выступать в Чемпионшипе, изредка делая краткосрочные забеги в английской Премьер-лиге. Ни о каких золотых горах, которые обещались изначально, конечно, и речи быть не может. По крайней мере, пока...

Монако

Владелец: Дмитрий Рыболовлев, Россия

Дата приобретения клуба: 2011 год

Один из самых титулованных клубов Франции Монако, имеющий в своей трофейной комнате восемь чемпионств, пять кубков страны и один Кубок французской лиги, весной 2011 года вылетел из высшего французского дивизиона и, как следствие, расстался с большой группой игроков. Монегаски имели наибольший бюджет в Лиге 2, но, несмотря на это, они занимали последнее место в турнирной таблице, пока российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев не решил выкупить 66,7% акций клуба.

Благодаря инвестициям и усилениям состава команды в трансферный период, Монако вернулся в Лигу 1 по итогам кампании-2012/13, а уже в летнее межсезонье взорвал трансферный рынок, когда потратил 113 миллионов евро на Радамеля Фалькао, Хамеса Родригеса и Жоао Моутиньо. Кроме того, в то окно монегаски подписали тогда еще талантливых Антони Мартиаля, Фабиньо и Джоффри Кондогбия, а также опытнейших Эрика Абидаля, Рикарду Карвальо и Жереми Тулалана.

Рождение нового "денежного мешка"? В тот момент этим вопросом задавались многие, однако, в отличие от своего конкурента ПСЖ, Монако выбрал совершенно иной путь развития. "Красно-белые" хоть и продолжают регулярно тратить на трансферы, но практически все средства вкладываются в молодежь и своих воспитанников с целью последующей их перепродажи. Килиан Мбаппе, например, ушел в ПСЖ за 145 миллионов евро, а Бенжамен Менди и Бернарду Силва обошлись Ман Сити суммарно в 107,5 миллионов евро.

Сейчас Монако переживает не самые лучшие времена, поэтому вынужденно отложил в сторону свою концепцию делать ставку на молодых футболистов. Тем не менее, новые инвестиции помогли монегаскам прервать гегемонию ПСЖ в Лиге 1 в сезоне-2016/17 и дойти в той же кампании до полуфинала Лиги чемпионов. Тот состав Монако из талантливых исполнителей принято считать одним из лучших в истории клуба.

Челси

Владелец: Роман Абрамович, Россия

Дата приобретения клуба: 2003 год

Конечно, Челси и до этого выигрывал трофеи, но невозможно отрицать, что наиболее значимые успехи "пенсионеров" пришлись на эпоху российского миллиардера Романа Абрамовича, который стал полноценным владельцем клуба в 2003 году. Насколько известно, покупка Челси обошлась уроженцу Саратова в 140 миллионов фунтов, что на тот момент стало крупнейшей в мире продажей английского футбольного клуба.

Челси, наверное, стал первооткрывателем в европейском футболе, добившись результатов в кратчайшие сроки благодаря серьезным финансовым вложениям. Уже в первый сезон Абрамович потратил больше 100 миллионов фунтов на трансферы Клода Макелеле, Эрнана Креспо, Дэмьена Даффа, Хуана Себастьяна Верона и других игроков. Сходу трофеев это не принесло, но через год, уже с Жозе Моуриньо на посту главного тренера, "синие" стали чемпионами английской Премьер-лиги. И это было только началом.

В целом, лондонский клуб при Абрамовиче пять раз выигрывал АПЛ, пять раз становился обладателем Кубка Англии, трижды — триумфатором Кубка футбольной лиги, дважды — Лиги Европы, и, что самое главное, игроки Челси подняли над головой "ушастый" трофей Лиги чемпионов в 2012 году. Ради достижения успехов, Абрамович очень часто менял наставников команды, однако это не помешало Фрэнку Лампарду, Дидье Дрогба, Джону Терри, Петру Чеху и многим другим стать настоящими лидерами и легендами когда-то нового и перспективного проекта, а сегодня — европейского топ-клуба.

Куинз Парк Рейнджерс

Владелец: Тони Фернандес, Малайзия

Дата приобретения клуба: 2011 год

С декабря 2007 года одним из совладельцев КПР стал индийский миллиардер Лакшми Миттал, являющийся основателем крупнейшей металлургической группы мира Mittal Steel Company N.V. и в свое время опережавший по финансовому состоянию даже владельца Манчестер Сити шейха Мансура. По всей видимости, бизнесмен из Индии не был заинтересован в развитии лондонской команды, как и главные акционеры Флавио Бриаторе и Берни Экклстоун, поэтому в 2011 году 66% акций КПР перешло в руки предпринимателя из Малайзии Тони Фернандеса.

Фернандес, который всегда мечтал обзавестись футбольным клубом, хоть и болел за Вест Хэм, сходу начал готовить КПР к английской Премьер-лиге, раскошелившись на трансферы Джибриля Сиссе, Бобби Заморы, Недума Онуоха и Шона Райта-Филлипса. Сезон-2011/12 "обручи" завершили в шаге от зоны вылета.

Куинз Парк Рейнджерс, невзирая на сильную конкуренцию в Лондоне, устанавливали самые большие ценники на абонементы. Кроме этого, с приходом Харри Реднаппа на пост главного тренера, клуб потратил порядка 45 миллионов фунтов на новые подписания в лице Кристофера Самба, Лоика Реми и Эстебана Гранеро, но этого оказалось недостаточно для сохранения прописки в Премьер-лиге. Более того, у КПР начались проблемы с финансовым фейр-плэй из-за заключения больших контрактов с футболистами.

Ныне "обручи" продолжают выступать в Чемпионшипе, и близко не претендуя на повышение в класее. На примере КПР можно наглядно увидеть, что необдуманные траты на именитых футболистов не принесут футбольному клубу ничего, кроме финансовых проблем.

Малага

Владелец: шейх Абдулла ибн Нассер Аль Тани, Катар

Дата приобретения клуба: 2010 год

Малага могла стать третьей силой Испании после каталонской Барселоны и мадридского Реала, однако довольно быстро оказалась ненужной богатому владельцу, который преследовал только личные цели, связанные с бизнесом в Андалуссии, а не идею создания нового гранда европейского футбола. Шейх Абдулла Аль-Тани, член катарской королевской семьи, приобрел акции Малаги в 2010 году примерно за 36 миллионов евро и прямо заявлял о желании поднять "анчоусов" на совершенно другой уровень.

Первый сезон при новом инвесторе ознаменовался усилениями в лице Саломона Рондона, Мартина Демикелиса, Элизеу и Жулио Баптисты, но клуб занял всего 11 место в испанской Ла Лиге. Уже в кампании-2011/12 в Малагу перешли Санти Касорла, Иско, Жереми Тулалан, Начо Монреаль, Хоакин и даже легендарный Рууд ван Нистерлой, на трансферы которых было выделено около 60 миллионов евро. Как итог, четвертое место в чемпионате Испании и уйма амбиций в преддверии участия в Лиге чемпионов. К слову, командой тогда руководил Мануэль Пеллегрини, с которым Малага дошла до четвертьфинала еврокубка, где уступила будущему финалисту дортмундской Боруссии всего в один мяч.

Такие результаты не могли кого-то удивить. Малага действительно демонстрировала яркий и красивый футбол, но стремительный взлет в один момент сменился на мгновенный спад. "Анчоусы" нарушили финансовый фейр-плэй из-за долгов по зарплате перед игроками, за что команду отстранили от участия в еврокубках на четыре сезона. Далее последовал конфликт между руководством Малаги и УЕФА, а клуб перешел в режим строжайшей экономии. Сейчас от той симпатичной Малаги не осталось ничего, кроме прежних катарских владельцев. Возможно, новый человек все-таки сможет поднять "анчоусов" из Сегунды и вернуть их на уровень Лиги чемпионов?