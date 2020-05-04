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Контракт футболиста с Манчестер Юнайтед рассчитан до 2022 года.

Вингер Алексис Санчес может продолжить карьеру на родине. Об этом сообщает Sports Mole.

Санчес готов перебраться в Универсидад де Чили. Об этом признался президент чилийского клуба Луис Наваретте:

"Я разговаривал с Алексисом, он переживает за Универсидад. Он хочет завершить карьеру в этом клубе. Экономическая ситуация не радует и все будет зависеть от того насколько Санчес готов отказаться от части зарплаты, которую он получает в Интере", — говорит президент клуба.

Напомним, Алексис Санчес выступает на правах аренды за миланский Интер из Манчестер Юнайтед. "Нерадзурри" не будут выкупать контракт футболиста, а потому летом он должен вернуться в МЮ, где у него соглашение до 2022 года.

Ранее заинтересованность в игроке также проявляла Рома.

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