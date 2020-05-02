Италия

Чилийский форвард может продолжить выступать и дальше в чемпионате Италии.

Рома заинтересована в услугах Алексиса Санчеса, сообщает Goal.com.

По информации источника, "волки" могут арендовать 31-летнего футболиста у Манчестер Юнайтед. У Ромы наладились хорошие отношения с руководством "красных дьяволов".

Если чилиец продолжит карьеру в Роме, то, весьма вероятно, Манчестер Юнайтед и дальше продолжит платить ему часть заработной платы.

В текущем сезоне Санчес провел девять матчей в Серии А и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Интер не будет выкупать Алексиса Санчеса.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.