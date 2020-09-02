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Football.ua рассказывает про выдающихся бомбардиров национальных команд.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, которого многие считают чуть ли не лучшим игроком в истории футбола, помимо феноменальных клубных результатов, также зарекомендовал себя как суперзвезда на уровне международном. На сегодняшний день португалец занимает второе место в списке самых результативных игроков на уровне сборных, и до первого места осталось десять голов.

Безусловно, забивать за главную команду своей страны — невероятное чувство. Даже будучи малоизвестным нападающим в клубном футболе, даже не выступая в топ-командах и не завоевывая серьезных трофеев, форвард всегда имеет шанс стать героем страны, забивая десятки голов.

Рассмотрим же самых результативных футболистов, которые забили наибольшее количество голов за свои сборные, а также поведаем, какой игрок стоит между Криштиану и первым местом в этой категории.

Сунил Черти (Индия)

Матчей: 115

Голов: 72

Помимо Роналду, только Черти в данном рейтинге продолжает свою карьеру. На сегодняшний день индийскому бомбардиру, которому принадлежит рекорд не только забитых за национальную команду голов, а и сыгранных поединков, 35 лет, и он до сих пор продолжает вызываться в стан сборной. Не исключено, что Сунил еще успеет подняться на несколько позиций в списке самых результативных игроков. Теоретически, есть шанс обогнать самого Пеле.

Для Индии Черти, без сомнения, главная футбольная звезда всех времен. Свой лучший результат форвард продемонстрировал в 2011 году, забив за 17 международных поединков 13 голов. На родине его окрестили прозвищем "Капитан фантастик". Впрочем, на клубном уровне Черти также знаменит лишь в пределах Индии. Заграницей нападающий гол поиграл в США, а также столько же провел в структуре второй команды лиссабонского Спортинга.

Башар Абдулла (Кувейт)

Матчей: 133

Голов: 75

Абдулла — выдающийся игрок в истории Кувейта, который оказал огромное влияние на возрождение местного футбола в 90-х. Его участие включало в себя победу в двух Кубках Залива, выход в полуфинал Кубка Азии и второе место в Кубке арабских стран и Олимпийских играх Азии. Он также был в олимпийской команде, которая достигла Олимпийских игр 2000 года в Сиднее. На клубном уровне, Башар помог своему клубу Аль-Сальмия трижды выиграть чемпионат и один раз Кубок Эмира.

Несмотря на то, что форвард официально завершил карьеру в сборной в 2007 году, он в 2015 и 2018 году все равно надевал футболку национальной команды в товарищеских поединках. Абдулла был настоящей угрозой "серьезных" сборных. К примеру, он забивал восемь голов в одном матче Бутану и пять — Непалу. Регулярно поражал ворота Сингапура, Палестины, Узбекистана и тому прочее.

Пеле (Бразилия)

Матчи: 92

Голов: 77

Многие почитатели "короля футбола" добавляют ему 18 голов, которые он забивал в неофициальных поединках, что вознесло бы его на второе место в списке. Помимо колоссальной результативности за родной Сантос, Пеле забивал за национальную команду столь же много, и его голы имели для Бразилии, без преувеличений, ключевое историческое значение. Во многом благодаря игроку, который скорее был атакующий полузащитником, чем форвардом, "селесао" добились трех побед на чемпионата мира.

К примеру, в возрасте 17 лет Пеле сделал дубль в финале Мундиала 1958 года в Швеции, перед этим забив три гола в полуфинальном поединке против Франции. Всего бразилец за свою карьеру сделал шесть хет-триков на международном уровне, суммарно проведя на чемпионатах мира 14 поединков, забив 12 голов. Помимо прочего, Пеле забил 100-й гол в истории Бразилии в финале чемпионата мира-1970 против Италии.

Зайнад Абидин Хассан (Малайзия)

Матчей: 138

Голов: 78

Уникальный человек для малазийского футбола, для которого позиция на поле была делом совершенно условным. Хассан одинаково успешно играл как на позиции форварда, так и защитником. Было абсолютной обыденностью, когда футболист мог первую половину матча провести на острие атаки, забив несколько голов, а затем защищать уже заработанный результат на линий обороны.

На клубном уровне он был столь же уникален, так как всю свою карьеру метался между двумя малазийскими грандами — Пахангом и Селангором, забив за них суммарно 193 гола в 367 поединках. Будучи лучшим малазийским футболистов в 80-90-х годах, Хассан так и не сумел добиться со сборной серьезных успехов.

Хуссейн Саид (Ирак)

Матчей: 137

Голов: 78

Опередил Хассана в данном рейтинге лишь благодаря тому, что Саиду понадобился на один официальный матч меньше, чтобы забить такое же количество голов. Хуссейн считается величайшим игроком в истории иракского футбола. В составе сборной Саид побеждал в Кубках Персидского залива в 1979, 1984 и 1988 годах, установив в 1979 году рекорд результативности, забив 10 голов, а в 1984 году став лучшим бомбардиром турнира.

Гол нападающего в финале против Кувейта на Азиатских играх в 1982 году принес национальной команде победу в турнире. Кроме того, Саид принимал участие на чемпионате мира 1986 года, в котором провёл 1 матч. Форвард завершил карьеру в 1990 году после того, как Ирак дисквалифицировали в Кубке Персидского залива.

Годфри Читалу (Замбия)

Матчей: 108

Голов: 79

Помните 2012 год, когда Лионель Месси забил 91 гол за календарный год, побив тем самым рекорд Герда Мюллера, который в 1972 отметился 85 раз? Так вот, все были с этим согласны, кроме Федерации футбола Замбии, которые утверждали, что в том же 1972 году их футболист по имени Годфри Читалу забил 107 голов. Как бы там ни было, покорителя африканских полей оставили без почетного титула, оставив это звание аргентинцу из Барселону.

Тем не менее, на уровне сборной Читалу и вправду был результативен. Официально зафиксированы 79 голов в 108 поединках за свою 12-летнюю карьеру в национальной команде. Также Читалу очень удачно выступал на олимпийских играх-1980 в Москве, забив два гола командам Венесуэлы и СССР. Годфри входит в список самых выдающихся африканских игроков в XX веке.

Кунишиге Камамото (Япония)

Матчей: 84

Голов: 80

Легенда японского футбола и первая суперзвезда "Страны восходящего солнца", он был лучшим бомбардиром на Олимпийских играх в Мексике 1968 года, отметившись хет-триком против Нигерии и двумя голами против Франции в четвертьфинале. Япония заняла третье место и возлагала большие надежды на отбор на чемпионат мира 1970 года, но в 1969 году Камамото заболел гепатитом, и в первом раунде квалификации его команда проиграла и Австралии, и Южной Кореи.

Форвард вернулся к футболу в следующем году и вскоре снова начал демонстрировать великолепную результативность в футболке национальной команды. Его лучшим годом был 1972, когда в восьми официальных поединках Камамото сумел отметиться 15 раз. Клубную карьеру игрок провел столь же внушительно, забив 262 гола в 311 матчах за клуб Ямпаль Дизель.

Ференц Пушкаш (Венгрия)

Матчей: 85

Голов: 84

Самый выдающийся игрок в истории Венгрии, а также один из лучших нападающих всех времен, Пушкаш был максимально эффективен в футболке национальной команды. Удивительно, но в карьере Ференца у него их было две — помимо "могучих мадяров", форвард защищал цвета сборной Испании. Первый серьезный успех ждал Пушкаша в 1952 году, когда футболист достиг с командой победы на олимпийских играх.

Нападающий был за шаг до звания чемпиона мира-1954. Именно он открыл счет в финальном поединке против сборной ФРГ. Тем не менее, немцы сумели отыграть два гола и вырвать победу в концовке встречи. Больше Пушкаш в составе Венгрии на чемпионатах мира не участвовал, зато поехал на Мундиаль с испанцами в 1962 году, но так и не забил ни одного гола.

Криштиану Роналду (Португалия)

Матчей: 164

Голов: 99

Медленно, но уверенно, Криштиану из года в год поднимался вверх в списке бомбардиров. В марте 2017 года португалец ворвался в топ-10, опередил Стерна Джонса из Тринидада и Тобаго, а уже на чемпионате мира-2018 Роналду подвинул со второго места Пушкаша в игре против Марокко. Теперь перед 35-летним футболистом остался лишь пьедестал, до которого необходимо забить 10 голов, и, вероятно, мало что может помешать форварду достичь этого.

Те 99 голов, которые Криштиану уже забил, принесли Португалии значительные дивиденды в виде победы на чемпионате Европы в 2016 году и триумфе в первой в истории Лиги наций в 2019. Кроме того, бронза на Евро-2012, а также серебро на домашнем чемпионате Европы в 2004 также обошлись не без результативных ударов Роналду.

Али Даеи (Иран)

Матчей: 149

Голов: 109

На сегодняшний день иранский бомбардир держит пальму первенства, как самый результативный игрок в истории футбола на уровне сборных. Даеи был настоящей грозой азиатских команд разного уровня — на его счету пять голов в ворота сборной Шри-Ланки, по четыре гола он забивал Южной Корее, Непалу, Гуаму и Лаосу. Но вот в противостоянии с сильными оппонентами не задавалось, ведь на трех чемпионатах мира игрок забил всего один гол в ворота США.

Довольно интересная карьера иранца была и на клубном уровне. Он становился чемпионом Германии в составе Баварии, был финалистом Лиги чемпионов, брал Кубок немецкой лиги с мюнхенцами и дважды с Гертой. В сборной самым большим достижением Али осталась победа на Азиатских играх в 1998 году.

Антон Рыбаков, Football.ua