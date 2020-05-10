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Представляем вашему вниманию матч чемпионата Беларуси в прямом эфире.

В Бресте сегодня, 10 мая, состоится динамовское дерби: местная команда примет тезок из Минска. Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.

Оба коллектива стартовали гораздо хуже ожидаемого: Брест занимает 11-е место в турнирной таблице с 10 очками после семи туров, а Минск за это же время набрал девять пунктов и идет 11-м.

В составе хозяев могут сыграть украинцы Александр Нойок и Артем Милевский. Евгений Хачериди продолжает отбывать дисквалификацию. В составе минчан можно ожидать Артема Сухоцкого, а вот Дмитрий Билоног еще не провел ни одного матча за команду в этом сезоне. Также интересен наставник Минска – хорошо знакомый украинским болельщикам беларус Леонид Кучук.





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