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Защитник дисквалифицирован на пять матчей и заплатит штраф.

Ассоциация Белорусской федерации футбола вынесла решение по делу Евгения Хачериди, сообщил официальный сайт.

Напомним, что 32-летний футболист в матче пятого тура, когда между собой играли Витебск и Динамо Брест, решил отмахнуться от соперника ударом ногой. Рефери этот момент углядел, за что показал красную карточку украинцу, а также назначил одиннадцатиметровый удар. Из-за действий Хачериди Динамо Брест пропустило и проиграло сопернику (0:1).

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Но и на этом события не закончились. После матча Хачериди пытался ударить судью, что лишь ухудшило ситуацию. Были слухи, что контракт с Евгением может быть расторгнут, однако эта информация быстро была опровергнута.

Таким образом, Хачериди дисквалифицирован на пять матчей, а также оштрафован на 50 базовых величин (порядка 15 тысяч гривен). Не исключен вариант, что и Динамо Брест наложит свои санкции на Хачериди.

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Отметим, что и массажист Сергей Лапицкий получил дисквалификацию на три матча и заплатит штраф 30 базовых величин (примерно 9 тысяч гривен).

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