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Экс-форвард Ворсклы забил красивый гол Руху из Бреста.

Нападающий Немана из Гродно Гегам Кадимян отметился дублем в воротах брестского Руха (4:2) в восьмом туре Высшей лиги Беларуси, и один мяч вышел особенно красивым. Он был признан лучшим голом тура.

Украинским болельщикам 27-летний Кадимян известен по выступлениям за Арсенал-Киев, Титан, Сумы, Говерлу, Олимпик, Карпаты, Зарю и Ворсклу.

Неман после восьми туров занимает 14-е место из 16 команд в турнирной таблице чемпионата Беларуси.