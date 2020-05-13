Экс-форвард Ворсклы забил красивый гол Руху из Бреста.
Гегам Кадимян, ФК Неман
13 мая 2020, 19:24
Нападающий Немана из Гродно Гегам Кадимян отметился дублем в воротах брестского Руха (4:2) в восьмом туре Высшей лиги Беларуси, и один мяч вышел особенно красивым. Он был признан лучшим голом тура.
Украинским болельщикам 27-летний Кадимян известен по выступлениям за Арсенал-Киев, Титан, Сумы, Говерлу, Олимпик, Карпаты, Зарю и Ворсклу.
Неман после восьми туров занимает 14-е место из 16 команд в турнирной таблице чемпионата Беларуси.