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Украинский полузащитник и бывший игрок Ворсклы попали в символический состав.

Александр Нойок и Гегам Кадимян вошли сборную восьмого тура чемпионата Беларуси.

Украинский полузащитник вместе с Динамо Брест обыграл Динамо Минск, а Кадимян в составе Немана уступил Руху из Бреста, но отметился дублем.

Кадимян играл за ряд украинских клубов, таких как Олимпик Донецк, Титан Армянск, Ворскла, ФК Сумы, Карпаты, Арсенал Киев, Арсенал Харьков, Заря и Говерла.

Напомним, продолжение чемпионата Беларуси под угрозой — ранее был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у футболиста.

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