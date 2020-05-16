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Клуб из Бреста потерпел четвертое поражение в нынешнем сезоне.

Завершился девятый тур чемпионата Беларуси, в рамках которого Энергетик-БГУ принимал на своем поле брестское Динамо.

Главный тренер гостей Сергей Ковальчук решил не включать в стартовый состав украинцев Артема Милевского, Евгений Хачериди и Александра Нойока.

Несмотря на то, что во второй половине встречи Милевский все-таки появился на поле, это не помогло Динамо-Брест избежать поражения. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу Энернетика-БГУ.

Энергетик-БГУ — Динамо-Брест 2:1

Голы: Бакич, 40, Юдчиц, 47 — Кисляк, 90

Энергетик-БГУ: Лесько, Мавату, Юдчиц, Сокол, Свирепа, Бакич (Гирс, 67), Носко, Тве, Умаров (Совпель, 68; Шорац, 84), Яхшибоев, Шкурдюк.

Динамо-Брест: Павлюченко, Павловец, Веретило, Кики, Быков, Юзепчук, Кривец (Милевский, 62), Савицкий, Кисляк, Гордейчук (Печенин, 76), Садовский (Лаптев, 63).

Предупреждения: Тве, Носко, Мавату — Юзепчук