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Главный тренер Шахтера Солигорск — о силе чемпионата Беларуси.

Юрий Вернидуб может выделить лишь три-четыре сильных коллектива в первенстве Беларуси.

"В Беларуси бывает как горький опыт, так и сладкий. Но то, что бросается в глаза, не обижая белорусский чемпионат, это три-четыре команды, которые играют с позиции силы, а все остальные просто выстраивают паровозы, автобусы, что угодно можно сказать. Даже Витебск в прошлом туре, мы 0:0 сыграли. До нас команда семь туров неплохо играла, мы тоже разбирали досконально, мне очень понравилась их игра. С нами же они почему-то сыграли в пять защитников. Десять человек сели сзади".

"Вижу пользу для себя в том, что надо больше работать над позиционной атакой, научить свою команду, как вскрывать такую насыщенную оборону. Это тоже опыт, это тоже нелегкая задача, поэтому я свои знания пополню".

"Не зря летом я ездил в Испанию, потому что там футбол более атакующий, мне было интересно, как испанские тренеры проводят тактические тренировки, работают над позиционным наступлением. Поэтому посмотрим, жизнь покажет, а так страна прекрасная, люди прекрасные, братья славяне".

"Я говорил и буду говорить, никаких вопросов в плане страны, меня все устраивает. То, что я выбрал, это мой выбор и я должен честно работать. Когда мне скажут, что не нужно работать, то не буду работать, пожмем руки и разойдемся. А пока буду прикладывать максимум усилий, чтобы Шахтер шел вперед, задачу никто не отменял. Шансы всегда есть, только девять туров позади, поэтому будем работать. Только вперед", — приводит слова Юрия Вернидуба Прессбол.

Отметим, что в матче девятого тура Шахтер Солигорск обыграл Славию (2:0).