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Football.ua выделяет ключевые события прошедшего футбольного дня.

Большой футбол наконец стартовал. Уже были сыграны целый ряд поединков в рамках немецкой Бундеслиги, что не может не радовать болельщиков и вселять надежду поклонникам других чемпионатов. Естественно, прошедшие поединки Бундеслиги — это, отчасти, и есть главные новости текущих дней. Тем не менее, не станем забывать о других событиях, которые, конечно, имеют место быть в футбольной Европе.

Football.ua выделил самые главные футбольные новости минувшего дня. Мы поговорим о трансферных слухах, которые связывают лидера Шахтера Тайсона с турецким Фенербахче, оценим новую домашнюю форму мадридского Реала, а также обсудим изменения планов о проведении чемпионата Европы-2020.