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Football.ua выделяет ключевые события прошедшего футбольного дня.

Футбол в Европе набирает обороты, а вместе с ним все чаще появляются все более и более горячие новости. В прошедший уикэнд главным ньюзмейкером стала немецкая Бундеслига — топ-чемпионат стартовав, приковав к себе внимание, пожалуй, подавляющее большинство болельщиков. Вероятно, даже тех, кто чемпионат Германии и не смотрел никогда. Теперь же пришло время поговорить о других, не менее актуальных новостях.

Football.ua выделил самые главные футбольные новости минувшего дня. Мы поговорим о судьбе аренды голкипера Реала Андрея Лунина, который пребывает в Овьедо, обсудим очередные вероятные изменения в формате Серии А, а также узнаем о грядущем скандале в украинском футболе, который может спровоцировать Ингулец.