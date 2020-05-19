"Горняки" в 32,9% матчей выигрывают с разгромным счетом.
Фото ФК Шахтер
19 мая 2020, 07:20
Футбольная лаборатория CIES провела очередное исследование, затронув период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019-го. Исследование затронуло все национальные первенства по футболу. Были подсчитаны все разгромные победы каждой из команд в своей национальной лиге.
Так, донецкий Шахтер находится на девятом месте в Европе по данному показателю, имея 32,9% разгромных побед от общего числа поединков.
Самой успешной командой Старого Света по данному показателю является гибралтарская команда Линкольн Ред Ипмс — 49,6%.
Топ-10 команд Европы по проценту разгромных побед в чемпионате:
1. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) — 49,6%
2. Нью-Сейнтс (Уэльс) — 38,3%
3. Аякс (Нидерланды) — 37,4%
4. Флора (Эстония) — 35,6%
5. ПСЖ (Франция) — 35,4%
6. Барселона (Испания) — 35,4%
7. Левадия (Эстония) — 34,4%
8. Бенфика (Португалия) — 32,9%
9. Шахтер (Украина) — 32,9%
10. Шериф (Молдова) — 32,9%
Десять лучших команд из топ-5 лиг Еврропы по проценту разгромных побед в чемпионате:
1. ПСЖ (Франция) — 35,4%
2. Барселона (Испания) — 35,4%
3. Бавария (Германия) — 32,4%
4. Реал Мадрид (Испания) — 27,5%
5. Манчестер Сити (Англия) — 26,7%
6. Боруссия Дортмунд (Германия) — 21,2%
7. Ливерпуль (Англия) — 21,1%
8. Тоттенхэм (Англия) — 18,8%
9. Лацио (Италия) — 18,4%
10. Наполи (Италия) — 18,3%
Рейтинг команд УПЛ по проценту разгромных побед:
1. Шахтер — 32.9%
2. Динамо — 24,5
3. Заря — 13,8%
4. Десна — 13%
5. Колос — 8%
6. Александрия — 7,8%
7. Карпаты — 5,9%
8. Мариуполь — 5,1%
9. Ворскла — 4,6%
10. Олимпик — 2,6%