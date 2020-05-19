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"Горняки" в 32,9% матчей выигрывают с разгромным счетом.

Футбольная лаборатория CIES провела очередное исследование, затронув период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019-го. Исследование затронуло все национальные первенства по футболу. Были подсчитаны все разгромные победы каждой из команд в своей национальной лиге.

Так, донецкий Шахтер находится на девятом месте в Европе по данному показателю, имея 32,9% разгромных побед от общего числа поединков.

Самой успешной командой Старого Света по данному показателю является гибралтарская команда Линкольн Ред Ипмс — 49,6%.

Топ-10 команд Европы по проценту разгромных побед в чемпионате:

1. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) — 49,6%

2. Нью-Сейнтс (Уэльс) — 38,3%

3. Аякс (Нидерланды) — 37,4%

4. Флора (Эстония) — 35,6%

5. ПСЖ (Франция) — 35,4%

6. Барселона (Испания) — 35,4%

7. Левадия (Эстония) — 34,4%

8. Бенфика (Португалия) — 32,9%

9. Шахтер (Украина) — 32,9%

10. Шериф (Молдова) — 32,9%

Десять лучших команд из топ-5 лиг Еврропы по проценту разгромных побед в чемпионате:

1. ПСЖ (Франция) — 35,4%

2. Барселона (Испания) — 35,4%

3. Бавария (Германия) — 32,4%

4. Реал Мадрид (Испания) — 27,5%

5. Манчестер Сити (Англия) — 26,7%

6. Боруссия Дортмунд (Германия) — 21,2%

7. Ливерпуль (Англия) — 21,1%

8. Тоттенхэм (Англия) — 18,8%

9. Лацио (Италия) — 18,4%

10. Наполи (Италия) — 18,3%

Рейтинг команд УПЛ по проценту разгромных побед:

1. Шахтер — 32.9%

2. Динамо — 24,5

3. Заря — 13,8%

4. Десна — 13%

5. Колос — 8%

6. Александрия — 7,8%

7. Карпаты — 5,9%

8. Мариуполь — 5,1%

9. Ворскла — 4,6%

10. Олимпик — 2,6%