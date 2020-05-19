Главная цель турнира — продемонстрировать братство разных народов и стран Европы.
Фото: Официальный сайт мадридского Реала
19 мая 2020, 16:40
Официальный сайт мадридского Реал сообщил о том, что "сливочные" вместе с мюнхенской Баварией и миланским Интером в 2021 году планируют организовать благотворительный турнир Кубок Европейской солидарности, главной целью которого будет показать дружбу разных стран и народов Европы.
В рамках турнира пройдет три поединка, в которых каждая команда сыграет со своими соперниками, а вырученные средства от этих встреч пойдут на спонсирование здравоохранения в Италии и Испании.
Таким образом, матч Реал — Интер пройдет в Мадриде, Интер и Бавария встретятся в Милане, а Бавария и Реал сойдутся в Мюнхене. На каждый из этих поединков будут приглашены представители медицинских служб, которые ведут непосредственную борьбу с пандемией коронавируса.
Точные даты запланированных матчей пока не известны и будут зависеть от составленных календарей официальных турниров каждой из команд-участников.