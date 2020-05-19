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Главная цель турнира — продемонстрировать братство разных народов и стран Европы.

Официальный сайт мадридского Реал сообщил о том, что "сливочные" вместе с мюнхенской Баварией и миланским Интером в 2021 году планируют организовать благотворительный турнир Кубок Европейской солидарности, главной целью которого будет показать дружбу разных стран и народов Европы.

В рамках турнира пройдет три поединка, в которых каждая команда сыграет со своими соперниками, а вырученные средства от этих встреч пойдут на спонсирование здравоохранения в Италии и Испании.

Таким образом, матч Реал — Интер пройдет в Мадриде, Интер и Бавария встретятся в Милане, а Бавария и Реал сойдутся в Мюнхене. На каждый из этих поединков будут приглашены представители медицинских служб, которые ведут непосредственную борьбу с пандемией коронавируса.

Точные даты запланированных матчей пока не известны и будут зависеть от составленных календарей официальных турниров каждой из команд-участников.