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На счету экс-форварда сборной Украины три гола в десяти поединках чемпионата Беларуси.

Артем Милевский в матче с БАТЭ, Фото: ФК Динамо-Брест

Артем Милевский в матче с БАТЭ, Фото: ФК Динамо-Брест

В поединке десятого тура первенства Беларуси Динамо-Брест принимает на своем поле БАТЭ, лидирующего в турнирной таблице.

Главный тренер хозяев Сергей Ковальчук включил в стартовый состав своей команды бывшего нападающего сборной Украины Артема Милевского, который на 40-й минуте первого тайма отличился взятием ворот и вернул равновесие в счете (1:1).

Милевский успешно откликнулся на передачу Савицкого в штрафной площади БАТЭ и отправил мяч в сетку с нескольких метров. Этот гол стал для форварда третьим в нынешнем розыгрыше белорусского чемпионата.