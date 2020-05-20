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Клуб из Борисова не проигрывает уже семь матчей подряд.

Завершился поединок десятого тура чемпионата Беларуси, в котором Динамо-Брест сошлось на своем поле с БАТЭ, занимающего первое место в турнирной таблице.

Гости с первых минут начали подтверждать статус фаворита, а уже на 31-й минуте Драгун конвертировал преимущество в гол. Несмотря на это, БАТЭ оставался лидером недолго. Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский сравнял счет, записав в свой актив третье взятие ворот в нынешнем розыгрыше первенства.

Во втором тайме БАТЭ продолжал создавать больше моментов. Сначала Нехайчик вывел свою команду вперед, а гол Милича установил окончательный результат встречи — 1:3.

Динамо-Брест — БАТЭ 1:3

Голы: Милевский, 40 — Драгун, Нехайчик, 73, Милич, 80

Динамо-Брест: Павлюченко, Павловец, Витус, Кики, Кисляк, Савицкий, Нойок (Садовский, 85), Милевский (Быков, 74), Юзепчук, Гордейчук (Кривец, 66), Лаптев.

БАТЭ: Чичкан, Филипенко, Филипович, Настич, Волков, Стасевич (Бессмертный, 84), Яблонский, Бага (Виллумссон, 69), Драгун, Нехайчик (Милич, 77), Скавыш.

Предупреждения: Кисляк, Нойок, Павловец, Савицкий, Лаптев — Филипенко, Скавыш.