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Французский специалист обратился к ганскому форварду.

Бывший наставник сборной Кот-д’Ивуара и французского Лилля Эрве Ренар, ныне возглавляющий Саудовскую Аравию, поделился мнением о нападающем Асамоа Гьяне, с которым он пересекался во времена работы в тренерском штабе национальной команды Ганы.

Французский специалист резко высказался об уровне работоспособности 34-летнего форварда, однако отметил и положительные аспекты его игры.

"Гьян был потрясающим. Меня всегда впечатляло его умение вовремя подключиться к атаке. Он был очень хорошим бомбардиром и фантастическим футболистом".

"Несмотря на это, у меня есть кое-что сказать ему. Его карьера должна была сложиться куда более успешно, но он был слишком ленив".

"На тренировках Гьян был ленивым. Его интересовали только матчи, но даже это не помешало ему быть самым важным игроком. Я хорошо знаю Гьяна и могу заявить, что ему не нравился тренировочный процесс, чего не могу сказать о поединках", — приводит слова Ренара Goal.com.

На данный момент Асамоа Гьян пребывает в статусе свободного агента. На клубном уровне он известен своими выступлениями за Сандерленд, Ренн и Удинезе, но большую часть карьеры провел на заработках в ОАЭ, Китае, Турции и Индии.