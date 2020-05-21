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Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка первенства Беларуси.

В десятом туре чемпионата Беларуси брестское Динамо принимало на своем поле БАТЭ.

Хозяева не смогли обыграть лидера чемпионата, который, в свою очередь, сумел дожать соперника во втором тайме и добыл седьмую победу подряд (1:3).

Отметим, что автором единственного гола в составе Динамо-Брест стал экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо-Брест — БАТЭ:

Динамо-Брест — БАТЭ 1:3

Голы: Милевский, 40 — Драгун, Нехайчик, 73, Милич, 80

Динамо-Брест: Павлюченко, Павловец, Витус, Кики, Кисляк, Савицкий, Нойок (Садовский, 85), Милевский (Быков, 74), Юзепчук, Гордейчук (Кривец, 66), Лаптев.

БАТЭ: Чичкан, Филипенко, Филипович, Настич, Волков, Стасевич (Бессмертный, 84), Яблонский, Бага (Виллумссон, 69), Драгун, Нехайчик (Милич, 77), Скавыш.

Предупреждения: Кисляк, Нойок, Павловец, Савицкий, Лаптев — Филипенко, Скавыш.