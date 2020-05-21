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Президент Европейского футбольного союза Александер Чеферин дал ответы на важные вопросы.

Британский таблоид The Guardian пообщался с президентом УЕФА Александером Чеферином относительно влияния пандемии на европейский футбол.

- Что вы можете сказать о ныне сложившейся ситуации в мире?

- Нам предстоит еще много работы. На прошлой неделе я был в Швейцарии впервые за два месяца и там у меня ежедневно были встречи с 9 утра до 11 вечера. Есть очень много информации, которую нам необходимо обработать. Очень много вопросов относительно календаря различных соревнований. Также на повестке стоит вопрос о миллионах долларов, которые мы можем потерять.

После таких дней очень тяжело засыпать ночью. Мне кажется, я был бы совершенно безответственным, если бы мог сразу уснуть после таких дней. Да, УЕФА находится не в столь тревожной ситуации, но мы беспокоимся о клубах, национальных лигах, работниках. Именно это и является большой головной болью.

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- Как и когда вы решили перенести Евро-2020 на следующий год? В таких ситуациях часто приходится просыпаться посреди ночи, думая об этом?

- Я не просто просыпался ночью, в тот момент я очень долго не мог уснуть, когда принимал это решение. Приняв решение в 4 утра, я наконец смог уснуть на несколько часов.

- Готовы ли вы поспорить на миллион долларов, что чемпионат Европы точно будет сыгран в 2021 году?

- Наверное, да. Я не знаю, что должно случиться, чтобы этого не состоялось. Я не думаю, что этот вирус будет длиться вечно. Я думаю, что все изменится раньше, чем многие думают.

- Что дает вам такую уверенность?

- Это серьезная ситуация, но сейчас она идет на спад, к тому же мы стали более осторожны. Мы уже знаем немного больше о вирусе. Вообще я — оптимистичный человек. Мне не нравятся апокалиптические мысли о том, что нам предстоит столкнуться со второй, третьей или даже пятой волнами.

Люди, которых мы знаем, они когда-нибудь умрут, но должны ли мы уже сейчас беспокоиться об этом? Я так не думаю, ведь это жизнь. Мы будем следовать рекомендациям властей, но лично я абсолютно уверен, что старый добрый футбол с болельщиками вернется очень скоро.

- Футбол станет другим после этого?

- Я не думаю, что что-то сильно изменится. Да, это новый опыт, но когда мы избавимся от этого кровавого вируса, все вернется на круги своя. Футбол не изменился после Первой и Второй мировых воин. Также не изменится футбол и после вируса.

Люди часто сейчас говорят, что мир сильно изменится после карантина. Вполне возможно, что так и будет, но почему бы не подумать о том, что мир лишь станет лучше после всех этих неприятностей? Почему бы не подумать, что люди станут умнее после этого и наконец-то смогут понять, насколько все же человечество является хрупким и незащищенным по отношению к природе? Я думаю, что мы должны извлечь после этого хороший урок.

- Что вы думаете о новом Клубном чемпионате мира с 24 командами? Ранее вы говорили, что это может убить футбол.

- Да, я так говорил исходя из того, как была подана эта идея. Новый формат турнира был представлен так, будто некий фонд должен стать главным инвестором турнира. Но нам не было известно, кто этим фондом станет. И насколько я знаю, сейчас уже нет этого фонда и мне не понятно, в каком направлении будет развиваться данная идея от Джанни Инфантино.

- Вы все еще хотите запустить третий клубный евротурнир, наряду с Лигой чемпионов и Лигой Европы?

- Да, мы сделаем это, безусловно.

- Это случится в 2021 году или это будет отложено?

- Мы не будем это откладывать.

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- Что вы можете сказать о Финансовом фейр-плей? Вы по-прежнему являетесь приверженцем действующих правил?

- Если клубы не будут следовать правилам ФФП, мы постоянно будем на них накладывать санкции. Но, конечно, мы всегда думаем о том, чтобы улучшить правила и в случае необходимости адаптировать их к новым реалиям. Это произойдет не так быстро, но мы думаем о модернизации правил. Мы также рассматриваем введение так называемого "налога на роскошь". У нас есть много идей, но сейчас мы не можем думать о таких долгосрочных перспективах. Когда ситуация в мире стабилизируется, мы вернемся к старым задачам.

- Вы по-прежнему поддерживаете дисквалификацию Манчестер Сити от участия в еврокубках?

- Решение по Ман Сити было принято. Сейчас делом занимается Спортивный арбитражный суд, там все и решится. Это все, что я могу сказать, так как решение принимал независимый орган, а не я.

К тому же, на самом деле я не так хорошо знаком с деталями этого дела. Я не очень хорошо отношусь к людям, которые комментируют те вопросы, в которых плохо разбираются.

- Резонансным вопросом является равная оплата труда в женском и мужском футболе. Что можете сказать насчет этого?

- Я скажу, что именно этот вопрос является более сложным, чем то, состоится ли чемпионат Европы в следующем году. Я думаю, что это будет трудно реализовать, потому что существует большая разница в доходах между тем, что приносит мужской и женский футбол. УЕФА много инвестирует в женский футбол, и мы очень довольны этим. Женский футбол становится все более популярным, но о равной оплате сейчас очень сложно что-либо сказать.

- По началу кризиса на фоне пандемии, президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, что это время является подходящим для реорганизации футбольных турниров, дабы разгрузить календарь. Вы согласны с этим?

- Трудно ответить однозначно. Я пытался понять, что он имеет в виду. Но странно, что с одной стороны он говорит о сокращении игрового времени для команд, а с другой стороны предлагает новый турнир – Клубный чемпионат мира на 24 команды. Это разве уменьшит нагрузку?

Обсуждал ли я этот вопрос с ним? Нет, пока не было возможности для этого. На самом деле, мы не особо часто что-либо обсуждаем. За время этого кризиса мы мало общались. Но когда придет время, мы это обсудим. К тому же, я не сильно хочу обсуждать данный вопрос публично до тех пор, пока не будет официального решения.

- В условиях кризиса актуальным вопросом являются зарплаты футболистов. Как вы считаете, игроки должны стать менее жадными и согласиться на снижение своих окладов?

- Я не думаю, что футболисты жадные. Таков рынок. Если вы или я получим предложение о зарплате в 20 миллионов долларов за сезон, то не думаю, что кто-то откажется от такого оклада по причине, что "не хочет показаться жадным". Давайте лучше посмотрим, какой будет реакция рынка: снизятся ли цены после кризиса. Я думаю, скорее всего, они пойдут на спад.

Я не думаю, что уместно говорить об алчности футболистов только из-за их высоких зарплат. Ведь все же именно они приносят высокий доход своим клубам. Футбол – это большая индустрия, которая платит серьезные налоги. Игроки тоже их платят. Поэтому жадность или алчность – неуместные определения для характеристики высококлассных футболистов.

Себастьян Фест, The Guardian