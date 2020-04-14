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Football.ua рассказывает все важные новости из мира футбола по теме коронавируса.

Коронавирус парализовал европейский футбол и до сих пор нет ясности, когда клубы вернутся к нормальной жизни. Все главные новости будут собраны в нашем обширном онлайне, который будет постоянно обновляться нашей специальной теме, посвященной COVID-19.

14 апреля

Зозуля — о коронавирусе: Не хватает прогулок, объятий, общения, кофе в баре

Нападающий Альбасете рассказал о том, как переносит карантин, а также поддержал тех, кому приходится еще труднее.

Галлиани: Этот сезон нужно доиграть до 31 декабря

Генеральный директор Монцы имеет свое решение для завершения нынешней кампании.

Журналист Роман Куплевацкий заразился коронавирусом

Сотрудник Football Hub сдал положительную пробу на COVID-19.

Феллаини выписали из больницы спустя три недели

Бельгийский полузащитник покинул госпиталь после заражения коронавирусом.

Федерация футбола Латвии будет оказывать помощь клубам в условиях пандемии

Также руководители латвийского футбола обратились за помощью к правительству.

Все зараженные коронавирусом игроки Сампдории выздоровели

Хорошие новости пришли из стана "блучеркьяти".

Еврокубки доиграют после завершения национальных чемпионатов

Член Совета ФИФА подтвердила, что евросезон-2019/20 финиширует после того, как станут известны результаты национальных чемпионатов.

13 апреля

Арсенал предложил игрокам сокращение зарплаты на 12,5% в течение года

Если клуб попадет в Лигу чемпионов в следующем сезоне, то клуб компенсирует футболистам потери в зарплате.

Раньери: Давайте разрешим делать пять замен за матч

Итальянский специалист предложил нововведение в случае возобновления Серии А.

Оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти в августе

УЕФА и Европейская ассоциация клубов прорабатывают очередной сценарий завершения евросезона-2019/20.

Правительство Испании не позволило Сосьедаду начать тренировки

"Баски" не стали первой командой в Примере, которая начнет тренировочный процесс.

Сезон в Италии не возобновится в мае

Представитель Итальянского института здоровья считает, что рискованно возобновлять турниры 31 мая, как планируют футбольные власти.

12 апреля

Алиев сдал отрицательный тест на коронавирус

В своем Instagram футболист сообщил, что он получил тесты, которые подтвердили отрицательный результат.

Андерлехт возобновит тренировки 13 апреля

Такое решение было принято несмотря на то, что чемпионат Бельгии не будут доигрывать, а чемпионом должны признать Брюгге.

Далглиша выписали из больницы

Болезнь у бывшего тренера Ливерпуля проходит без ярко выраженных симптомов, а потому его отправили в домашнюю изоляцию.

Лукас Эрнандес: Этот розыгрыш Лиги чемпионов будет невозможно завершить

Француз сомневается в возможности доиграть оставшиеся матчи в еврокубках.

Матчи Серии А до конца года могут проходить без болельщиков

Зрители смогут вернуться на трибуны лишь в январе 2021 года.