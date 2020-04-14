Football.ua рассказывает все важные новости из мира футбола по теме коронавируса.
Коронавирус онлайн: последние новости спорта и COVID-19
14 апреля 2020, 21:23
Коронавирус парализовал европейский футбол и до сих пор нет ясности, когда клубы вернутся к нормальной жизни. Все главные новости будут собраны в нашем обширном онлайне, который будет постоянно обновляться нашей специальной теме, посвященной COVID-19.
14 апреля
Зозуля — о коронавирусе: Не хватает прогулок, объятий, общения, кофе в баре
Нападающий Альбасете рассказал о том, как переносит карантин, а также поддержал тех, кому приходится еще труднее.
Галлиани: Этот сезон нужно доиграть до 31 декабря
Генеральный директор Монцы имеет свое решение для завершения нынешней кампании.
Журналист Роман Куплевацкий заразился коронавирусом
Сотрудник Football Hub сдал положительную пробу на COVID-19.
Феллаини выписали из больницы спустя три недели
Бельгийский полузащитник покинул госпиталь после заражения коронавирусом.
Федерация футбола Латвии будет оказывать помощь клубам в условиях пандемии
Также руководители латвийского футбола обратились за помощью к правительству.
Все зараженные коронавирусом игроки Сампдории выздоровели
Хорошие новости пришли из стана "блучеркьяти".
Еврокубки доиграют после завершения национальных чемпионатов
Член Совета ФИФА подтвердила, что евросезон-2019/20 финиширует после того, как станут известны результаты национальных чемпионатов.
13 апреля
Арсенал предложил игрокам сокращение зарплаты на 12,5% в течение года
Если клуб попадет в Лигу чемпионов в следующем сезоне, то клуб компенсирует футболистам потери в зарплате.
Раньери: Давайте разрешим делать пять замен за матч
Итальянский специалист предложил нововведение в случае возобновления Серии А.
Оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти в августе
УЕФА и Европейская ассоциация клубов прорабатывают очередной сценарий завершения евросезона-2019/20.
Правительство Испании не позволило Сосьедаду начать тренировки
"Баски" не стали первой командой в Примере, которая начнет тренировочный процесс.
Сезон в Италии не возобновится в мае
Представитель Итальянского института здоровья считает, что рискованно возобновлять турниры 31 мая, как планируют футбольные власти.
12 апреля
Алиев сдал отрицательный тест на коронавирус
В своем Instagram футболист сообщил, что он получил тесты, которые подтвердили отрицательный результат.
Андерлехт возобновит тренировки 13 апреля
Такое решение было принято несмотря на то, что чемпионат Бельгии не будут доигрывать, а чемпионом должны признать Брюгге.
Далглиша выписали из больницы
Болезнь у бывшего тренера Ливерпуля проходит без ярко выраженных симптомов, а потому его отправили в домашнюю изоляцию.
Лукас Эрнандес: Этот розыгрыш Лиги чемпионов будет невозможно завершить
Француз сомневается в возможности доиграть оставшиеся матчи в еврокубках.
Матчи Серии А до конца года могут проходить без болельщиков
Зрители смогут вернуться на трибуны лишь в январе 2021 года.
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