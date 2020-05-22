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Украинский хавбек высказался о будущем развитии своей карьеры.

Полузащитник Фехервара Иван Петряк поделился мнением о предстоящем возобновлении сезона в Венгрии, которое запланировано на 23 мая.

"Первое впечатление — карантин продолжается: раздевалки закрыты, душевыми пользоваться нельзя, питания нет, осторожность, маски — двоякое впечатление. Тем не менее, я уже привык ко всему за эти два месяца — домашний парень, можно сказать.

Соскучились по футболу, но сейчас будет очень тяжело вернуться. Хочется видеть болельщиков на стадионе, но в этом сезоне скорее всего этого не произойдет. Надеюсь, что в следующей кампании наши фанаты смогут попасть на стадион", — приводит слова Петряка сайт ТК Футбол.

Украинский хавбек также высказался о своем будущем. Петряк признался, что хочет продолжать выступать в венгерском первенстве.

"Мне нравится в Венгрии — здесь интересный чемпионат. В прошлом сезоне не сложилась концовка, но сейчас перед командой стоит задача выиграть Кубок и чемпионат. Получится или нет — посмотрим. В любом случае, отдадим все силы", — добавил 26-летний футболист.