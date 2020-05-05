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Все матчи будут проводиться без болельщиков на трибунах.

Венгерский футбол возвращается после паузы: 23 мая будут сыграны полуфиналы Кубка страны, сообщила Футбольная ассоциация Венгрии.

Неделю спустя состоится очередной, 26-й тур чемпионата страны.

В полуфиналах сойдутся пары МТК – Гонвед и Мезекевешд – МОЛ Фехервар. За последних выступает кандидат в сборную Украины Иван Петряк.

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В чемпионате Ференцварош лидирует с отрывом в три очка от Фехервара. При этом команда Сергея Реброва, Игоря Харатина и Александра Зубкова провела на две игры меньше.

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