Все матчи будут проводиться без болельщиков на трибунах.
Александр Зубков, Ференцварош
05 мая 2020, 08:23
Венгерский футбол возвращается после паузы: 23 мая будут сыграны полуфиналы Кубка страны, сообщила Футбольная ассоциация Венгрии.
Неделю спустя состоится очередной, 26-й тур чемпионата страны.
В полуфиналах сойдутся пары МТК – Гонвед и Мезекевешд – МОЛ Фехервар. За последних выступает кандидат в сборную Украины Иван Петряк.
[Читайте также] Когда вернется футбол после коронавируса: планы чемпионатов
В чемпионате Ференцварош лидирует с отрывом в три очка от Фехервара. При этом команда Сергея Реброва, Игоря Харатина и Александра Зубкова провела на две игры меньше.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.