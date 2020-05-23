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Греческий клуб хочет сохранить украинского центрбека.

АЕК планирует продлить контракт с защитником Дмитрием Чигринским, сообщает SDNA.

Греческий клуб рассчитывает на украинца и готов предложить ему новый договор по схеме 1+1. Нынешнее соглашение футболиста с "орлами" истекает этим летом.

При этом руководство клуба хочет урезать зарплату 33-летнего игрока из-за его подверженности травмам. На данный момент защитник зарабатывает около 450 тысяч евро в год.

В текущем сезоне Чигринский провел 17 поединков в футболке "желто-черных", отличившись одним голом.